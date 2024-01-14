NBA／主場銅牆鐵壁 綠衫軍跨季26連勝 本季首隊30勝

布朗(中)上場不到30分鐘就拿到32分。（美聯社）

前一場在密爾瓦基被公鹿隊慘電33分的波士頓 塞爾蒂克隊，一回到超級堡壘波士頓主場，完全釋放攻守輾壓實力。靠著先發五虎聯手砍進100分的火力優勢，提前在第三節就打爆火箭，領先多達26分，最終以145：113痛宰對手。

塞爾蒂克取得主場開季19連勝，而且連同上個賽季在內，他們已經在自家取得26連勝，宛如銅牆鐵壁難以攻破。此外，綠衫軍也成為本季第一支取得30勝的球隊。

上半場比賽塞爾蒂克靠著泰托姆（Jayson Tatum）獨拿22分，加上另外3位先發合拿37分，取得11分領先優勢。前一場力經千辛萬苦才險勝活塞的火箭，13日背靠背出賽也面臨到體能延續問題，第三節被布朗（Jaylen Brown）一人獨拿21分，團隊命中率僅有34.6%，遭綠衫軍打出43：28的比分差距，提前宣告比賽結束。

「我們在第三節的防守強度很不錯，這是我們所需要的，我們也在進攻端打出很好的執行力。這是一場很棒的勝利，不過我們仍有一些地方可以提升，不能滿足於現狀。」總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）說。

布朗15投11中，高效率拿到全場最高32分，外加6籃板2助攻2抄截2阻攻；根據統計，他在塞爾蒂克生涯一共8次在上場30分鐘內砍下至少30，居隊史最之冠。第四節因不滿判決遭驅逐出場的泰托姆，離開之前留下27分8籃板5助攻的表現。