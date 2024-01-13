NBA／老鷹墨瑞成熱門交易籌碼 攻下全隊最高29分展示身價

老鷹有意送走後衛莫瑞，美媒指出，攻守都有一定水準的莫瑞，成為有意提升後場戰力洛杉磯湖人的理想人選，湖人目前已與老鷹展開談判。（路透）

美國職籃NBA亞特蘭大老鷹有意送走後衛莫瑞，美媒指出，攻守都有一定水準的莫瑞，成為有意提升後場戰力洛杉磯湖人 的理想人選，湖人目前已與老鷹展開談判。

距離2月9日交易大限剩不到1個月，27歲的老鷹後衛莫瑞（Dejounte Murray）不斷被點名可能被交易，不僅湖人，像是紐約尼克、費城 76人、底特律活塞、邁阿密熱火，也傳出對莫瑞有興趣。

美國媒體ESPN記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）在節目中表示，「老鷹已經準備好將莫瑞交易出去，目前已與湖人談過，並交換想法，但他們現在也正與不少球隊接觸中。」

老鷹準備兜售莫瑞，當初為了從聖安東尼奧馬刺手中得到莫瑞，老鷹付出3個首輪選秀權和1個首輪互換權，沃納洛斯基表示，老鷹這次想送走莫瑞，也希望從中換回一些籌碼，「有不少球隊都對莫瑞感興趣，問題是他們願意為了莫瑞，拿出多少籌碼」。

湖人本季戰績起伏，目前戰績19勝20敗，排名西區第10，持續在季後賽附加賽邊緣徘徊，湖人想提升後場戰力、加快球隊進攻節奏，也將目標鎖定莫瑞。而莫瑞本季出賽36場，場均21.1分、4.6籃板、5助攻，得分與三分球命中率39.4%都是生涯最佳。

不過，有媒體報導，老鷹不僅想從湖人手中獲得八村壘、里夫斯（Austin Reaves），也希望換回一些之前失去的選秀權，只是湖人手中欠缺有價值首輪選秀權，也為這筆交易案投入變數。

老鷹12日在主場迎戰印第安納溜馬，而溜馬儘管陣中哈利 伯頓（Tyrese Haliburton）因左腿筋拉傷連兩場缺陣，溜馬仍以126：108勝出，收下3連勝，老鷹則吞下近4場比賽第3敗，至於成為交易案熱門人選的莫瑞，此役攻下全隊最高29分。