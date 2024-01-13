NBA／柯瑞第4節找回手感 勇士逆轉公牛止敗

公牛後衛德羅展拿到39分，防守他的是勇士拿最高分的湯普森。（路透）

近期8戰吞下6敗的金州勇士 ，12日客場對戰芝加哥 公牛，「浪花兄弟」柯瑞 （Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）兩人分別攻下27分和30分，聯手砍下57分，勇士終場以140：131取勝，結束2連敗。

勇士一哥柯瑞近日陷入低潮，這一場兩節打完9投2中，只有6分進帳，手感還是很低迷。易籃再戰後，湯普森大爆發，不到4分鐘砍下11分，率領勇士追到只剩1分差。之後維金斯（Andrew Wiggins）上籃得分，勇士追成84：84平手。在第二陣容上場後，庫明加（Jonathan Kuminga）和戴維斯（Trayce Jackson-Davis）的發揮也非常出色，頻頻攻擊禁區得手，勇士第三節轟下48分，反以110：95超前15分。

公牛在末節發起猛烈反撲，明星後衛德羅展（DeMar DeRozan）連拿8分、帶隊打出10：0攻勢，將比數追到差6分，雙方在進入最後三分鐘時，只有兩個球權的差距。

前三節打得不理想的柯瑞，這時候站了出來，單節砍下15分，攜手湯普森幫助勇士成功止敗。

湯普森這一場三分球15投7中，攻下全隊最高的30分；柯瑞三分球15投6中，拿到27分。這一場改打替補的庫明加表現依舊出色，12投9中、三分4投4中，攻下24分，勇士共命中20記三分球。但勇士在最近10場比賽防守效率排名聯盟倒數第2，此役這個問題依然很嚴重，他們讓公牛射手懷特（Coby White）上半場三分球6投5中，攻下21分。