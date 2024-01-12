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NBA／從輸73分到贏62分 雷霆2年改頭換面

記者劉肇育／綜合報導
雷霆在亞歷山大（右）帶領下以62分差距大勝拓荒者，追平聯盟史上第5高單場分差。（美聯社）
雷霆在亞歷山大（右）帶領下以62分差距大勝拓荒者，追平聯盟史上第5高單場分差。（美聯社）

2年多前以73分差距慘敗給灰熊隊，讓雷霆隊創下NBA史上最大的敗分差，不過11日他們在與拓荒者隊之戰，卻以62分差距大勝對手，追平聯盟史上第5高單場分差，對於球隊這2年多來的改變，攻下31分的雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）直言，從那一天到現在球隊已經走過一段漫漫長路。

雷霆11日在出戰拓荒者的比賽中，在上半場就火力全開取得高達36分領先優勢，第三節又再打出單節43：17的攻勢將領先分數擴大到60分以上，最終也以62分差距追上勇士隊與國王隊在1991年創下的聯盟史上第5大分差紀錄，而這一勝也幫助雷霆戰績追平西區龍頭灰狼。

而這也讓雷霆同時保有聯盟史上最大敗分差73分與第5大勝分差62分兩項紀錄，且兩場比賽僅相隔2年多；在2021年12月3日，雷霆在亞歷山大與吉迪（Josh Giddey）缺陣下作客灰熊主場，儘管灰熊該場比賽也少了莫蘭特（Ja Morant），但最終地主灰熊卻是以73分差距勝出，改寫聯盟史上最大分差紀錄。

對於球隊從輸73分到贏對手62分，雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）直言，輸73分那場比賽確實對於球隊造成巨大影響，「那是一場重要比賽，讓我們吸取了很多經驗，有時候恐懼會比現實更糟糕，所以即使是輸了比賽，你也應該將之拋諸腦後，因為隔天太陽照樣會升起，又是一個重新出發的一天。」

至於2年前缺席球隊歷史慘敗之戰的亞歷山大與吉迪本場比賽都有亮眼表現，前者攻下31分5籃板4助攻，後者則是僅上場23分鐘就以百分之百命中率拿下13分10籃板12助攻大三元，亞歷山大表示，這兩年多來對於球隊來說確實是一段漫漫長路，「我還記得那時候真的很尷尬，但那場比賽我們都記在心中，並向自己保證不會再有這樣的表現，可以說是成為我們今天來到這個位置的一大動力。」

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