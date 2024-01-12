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NBA／雷霆從輸73分到贏62分 亞歷山大：這是條漫漫長路

記者劉肇育／即時報導
雷霆隊亞歷山大(右)11日拿下31分，率領球隊擊敗拓荒者。(路透)
雷霆隊亞歷山大(右)11日拿下31分，率領球隊擊敗拓荒者。(路透)

2年多前以73分差距慘敗給灰熊隊，讓雷霆隊創下NBA史上最大的敗分差，不過今天他們在與拓荒者隊之戰，卻以62分差距大勝對手，追平聯盟史上第5高單場分差，對於球隊這2年多來的改變，今天攻下31分的雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）直言，從那一天到現在球隊已經走過一段漫漫長路。

雷霆今天在出戰拓荒者的比賽中，在上半場就火力全開取得高達36分領先優勢，第三節又再打出單節43：17的攻勢將領先分數擴大到60分以上，最終也以62分差距追上勇士隊與國王隊在1991年創下的聯盟史上第5大分差紀錄，而這一勝也幫助雷霆戰績追平西區龍頭灰狼。

而這也讓雷霆同時保有聯盟史上最大敗分差73分與第5大勝分差62分兩項紀錄，且兩場比賽僅相隔2年多；在2021年12月3日，雷霆在亞歷山大與吉迪（Josh Giddey）缺陣下作客灰熊主場，儘管灰熊該場比賽也少了莫蘭特（Ja Morant），但最終地主灰熊卻是以73分差距勝出，改寫聯盟史上最大分差紀錄。

對於球隊從輸73分到贏對手62分，雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）直言，輸73分那場比賽確實對於球隊造成巨大影響，「那是一場重要比賽，讓我們吸取了很多經驗，有時候恐懼會比現實更糟糕，所以即使是輸了比賽，你也應該將之拋諸腦後，因為隔天太陽照樣會升起，又是一個重新出發的一天。」

至於2年前缺席球隊歷史慘敗之戰的亞歷山大與吉迪今天都有亮眼表現，前者攻下31分5籃板4助攻，後者則是僅上場23分鐘就以百分之百命中率拿下13分10籃板12助攻大三元，亞歷山大表示，這兩年多來對於球隊來說確實是一段漫漫長路，「我還記得那時候真的很尷尬，但那場比賽我們都記在心中，並向自己保證不會再有這樣的表現，可以說是成為我們今天來到這個位置的一大動力。」

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