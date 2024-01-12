NBA／勇士傳積極尋求交易 「全隊剩柯瑞非賣品」

勇士隊最近戰績低迷，傳出球團高層將積極尋求球員交易，除了當家王牌柯瑞(右)之外都有可能被擺上談判桌。不過也有許多分析認為柯瑞的好搭檔湯普森(左)也不會被交易。(美聯社)

職籃NBA 金州勇士 連2場輸球，昨天在主場還狂輸紐奧良鵜鶘36分。有媒體指出，勇士接下來可能將積極尋求交易，除了柯瑞 （Stephen Curry）外，其他人都能擺上談判桌。

勇士昨天主場以105比141敗給鵜鶘，根據ESPN統計，這也是勇士自2009年選秀會選中柯瑞以來，主場輸球最大分差。

距離勇士隊最近一次在2022年奪冠，也才相隔一季，但本季勇士本季狀況頻頻，先是葛林（Draymond Green）因出拳遭禁賽，而庫明加（Jonathan Kuminga）、穆迪（Moses Moody）日前也不滿教頭調度，球隊爆出信任危機，勇士內部動盪，戰績也不理想，目前以17勝20敗，排名西區第12。

距離交易截止日2月9日還剩不到一個月時間，運動新聞網站「運動員」（The Athletic）記者查蘭尼亞（Shams Charania）在節目中指出：「勇士接下來在交易市場將會非常活躍，目前勇士心態除了柯瑞以外，其他人都可以擺上談判桌。」

不過，查蘭尼亞認為，儘管勇士想要尋求交易，但不會想要在交易案中換來擁有長約的球員。

至於勇士一哥柯瑞似乎也對球隊現況頗有微詞，昨天賽後就曾被問到球團是否該在交易截止日前有動作，他當時就曾直言：「如果維持現狀，那結果很明顯，那絕對就是瘋了。」

雖然勇士爆出交易傳言，但外界普遍認為，勇士的湯普森（Klay Thompson）以及剛解除禁賽葛林的名字，可能不會出現在談判桌上，畢竟兩人與柯瑞有革命情感，曾一同為勇士拿下多座冠軍，高層或許也會有所顧忌。

另外，勇士戰績低迷，教頭柯爾（Steve Kerr）飯碗恐怕也難保，查蘭尼亞表示，柯爾的合約是最後一年，但目前沒有續約的跡象。