我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王家衛藏進對張國榮的思念 「繁花」最催淚彩蛋在這…

紐約男到女網友家約會 一進屋被3陌生男包圍

NBA／勇士傳積極尋求交易 「全隊剩柯瑞非賣品」

中央社／台北12日電
勇士隊最近戰績低迷，傳出球團高層將積極尋求球員交易，除了當家王牌柯瑞(右)之外都有可能被擺上談判桌。不過也有許多分析認為柯瑞的好搭檔湯普森(左)也不會被交易。(美聯社)
勇士隊最近戰績低迷，傳出球團高層將積極尋求球員交易，除了當家王牌柯瑞(右)之外都有可能被擺上談判桌。不過也有許多分析認為柯瑞的好搭檔湯普森(左)也不會被交易。(美聯社)

職籃NBA金州勇士連2場輸球，昨天在主場還狂輸紐奧良鵜鶘36分。有媒體指出，勇士接下來可能將積極尋求交易，除了柯瑞（Stephen Curry）外，其他人都能擺上談判桌。

勇士昨天主場以105比141敗給鵜鶘，根據ESPN統計，這也是勇士自2009年選秀會選中柯瑞以來，主場輸球最大分差。

距離勇士隊最近一次在2022年奪冠，也才相隔一季，但本季勇士本季狀況頻頻，先是葛林（Draymond Green）因出拳遭禁賽，而庫明加（Jonathan Kuminga）、穆迪（Moses Moody）日前也不滿教頭調度，球隊爆出信任危機，勇士內部動盪，戰績也不理想，目前以17勝20敗，排名西區第12。

距離交易截止日2月9日還剩不到一個月時間，運動新聞網站「運動員」（The Athletic）記者查蘭尼亞（Shams Charania）在節目中指出：「勇士接下來在交易市場將會非常活躍，目前勇士心態除了柯瑞以外，其他人都可以擺上談判桌。」

不過，查蘭尼亞認為，儘管勇士想要尋求交易，但不會想要在交易案中換來擁有長約的球員。

至於勇士一哥柯瑞似乎也對球隊現況頗有微詞，昨天賽後就曾被問到球團是否該在交易截止日前有動作，他當時就曾直言：「如果維持現狀，那結果很明顯，那絕對就是瘋了。」

雖然勇士爆出交易傳言，但外界普遍認為，勇士的湯普森（Klay Thompson）以及剛解除禁賽葛林的名字，可能不會出現在談判桌上，畢竟兩人與柯瑞有革命情感，曾一同為勇士拿下多座冠軍，高層或許也會有所顧忌。

另外，勇士戰績低迷，教頭柯爾（Steve Kerr）飯碗恐怕也難保，查蘭尼亞表示，柯爾的合約是最後一年，但目前沒有續約的跡象。

勇士 柯瑞 NBA

上一則

桌球／WTT杜哈球星挑戰賽 林昀儒勝西班牙選手晉16強

延伸閱讀

世報記者直擊勇士慘敗鵜鶘 華人球迷：不如豪賭交易

世報記者直擊勇士慘敗鵜鶘 華人球迷：不如豪賭交易
NBA／柯瑞陷低潮 柯爾點出原因是「他」

NBA／柯瑞陷低潮 柯爾點出原因是「他」
NBA／柯瑞因他遭批評「不是合格領袖」格林很沮喪並道歉

NBA／柯瑞因他遭批評「不是合格領袖」格林很沮喪並道歉
NBA／柯瑞飆36分 先發5人得分上雙 勇士戲耍魔術 終止3連敗

NBA／柯瑞飆36分 先發5人得分上雙 勇士戲耍魔術 終止3連敗

熱門新聞

法國媒體爆料，梅西獲得2021年金球獎是球隊賄賂「法國足球雜誌」前主編所得到。 （路透）

足球／大醜聞？法媒爆2021年梅西金球獎是球隊賄賂得到

2024-01-07 09:13
德國傳奇球星、「足球皇帝」碧根鮑華去世。(路透)

德國傳奇球星、「足球皇帝」貝肯鮑爾 78歲睡夢中去世

2024-01-08 12:22
ESPN轉播比賽意外拍到一名年輕女子掀衣露出乳房。（影片截圖）

球賽意外拍到女子露乳畫面 ESPN道歉 成人網站卻「重金尋人」

2024-01-04 19:05
詹姆斯隔扣喬治。(取材自湖人官方X)

NBA／39歲詹皇隔扣喬治震驚全場 哈登表情成網路梗圖

2024-01-08 07:47
高爾夫球傳奇名將老虎伍茲（Tiger Woods）宣布與運動用品大廠耐吉（Nike）長達27年的代言合作關係畫下句點。（路透）

伍茲宣布與Nike終止27年代言 賺進6.6億元、曝光下一步

2024-01-08 23:02
艾米莉與菲娜是兩位AI生成美女。（取材自Emily Pellegrini IG）

足球／竟被性感AI美女騙了 德國球員索要連絡方式成笑話

2024-01-08 06:57

超人氣

更多 >
加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...

加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...
1月中旬開始轉運 3生肖「鹹魚翻身」財運大爆發

1月中旬開始轉運 3生肖「鹹魚翻身」財運大爆發
避免生細菌 剩飯放進冰箱前做這個動作

避免生細菌 剩飯放進冰箱前做這個動作
街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出

街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出
試管嬰兒大烏龍 紐約亞裔夫婦生下白人男嬰 終獲賠

試管嬰兒大烏龍 紐約亞裔夫婦生下白人男嬰 終獲賠