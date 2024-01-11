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NBA／柯瑞陷低潮 柯爾點出原因是「他」

體育新聞組／綜合報導
柯瑞近日陷入低潮，勇士戰績也跌至西區第12。（歐新社）
柯瑞近日陷入低潮，勇士戰績也跌至西區第12。（歐新社）

勇士10日主場迎戰鵜鶘，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）取代維金斯（Andrew Wiggins）先發位置。鵜鶘首節就狂轟46分打爆勇士，終場以141：105輕鬆贏球。勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）近日陷入低潮，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）幫柯瑞說話，認為他承受太多壓力，球隊戰績下滑則跟格林（Draymond Green）缺陣有關。

本場比賽，鵜鶘首節9人上場全部有得分，單節投進9顆三分球，取得19分領先。勇士第二節追回一些分數，但第三節鵜鶘長人瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）在禁區狂砍14分，分差再度被拉開。

末節前段鵜鶘又打出24：5攻勢，領先達到40分，比賽進入垃圾時間。鵜鶘團隊送出39次助攻，8人得分上雙，瓦藍邱納斯21分9籃板表現最佳。

勇士輸球後坐穩西區第12，穆迪（Moses Moody）攻下全隊最高的21分，柯瑞15分6助攻，湯普森（Klay Thompson）只得到13分。

勇士日前對上暴龍，柯瑞三分球9投0中只得9分。對此，柯爾直言：「我認為我們丟太多壓力在他肩上，他為這支球隊承擔的壓力很不公平。你知道格林被禁賽，他是這支球隊說話最有份量的人，很明顯他和柯瑞10幾年來共同擔任球隊領袖，所以沒有他，柯瑞任務變得更多。」

柯爾解釋，勇士陣容加入許多年輕球員，因此建立新體系，柯瑞打法十分獨特，不一定任何嘗試都能成功，「他不是哈登（James Harden）或唐西奇（Luka Doncic），我們不會讓他高位擋拆打開局面，或讓他運球700多次。不過他現在必須持球掌控戰局，我們試過一些組合，有些有效，有些不行，當你把新東西混合時，老球員可能會碰上困難。」

格林即將回歸，有望再度解放柯瑞，柯爾希望他再次扮演領袖，「他在賽場打滾12年，比我還要久。他仍是球隊的重要一部分，他將重新承擔責任，需意識剛經歷的事，也要意識他讓整隊經歷的事。」

柯爾還透露，他要求格林離裁判遠一點，「格林不能在場上做踰矩行為，我們需要他這樣，才能專注於比賽，他的隊友也需要他這樣做，才能專注小細節。」

柯瑞近日陷入低潮，勇士戰績也跌至西區第12。（歐新社）
柯瑞近日陷入低潮，勇士戰績也跌至西區第12。（歐新社）

勇士 柯瑞

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