NBA／史上最年輕中鋒大三元 溫班亞瑪21分鐘拿下

溫班亞瑪（左）僅出賽21分鐘就以16分12籃板10助攻達成大三元，成為史上最年輕締造大三元的中鋒。（路透）

東西區墊底活塞與馬刺 正面對決，馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）出賽21分鐘，就得到16分12籃板10助攻，生涯首度完成大三元，幫助馬刺以130：108輕取活塞。

馬刺首節打出11：0攻勢，隨後一路壓制活塞，三節打完領先18分，溫班亞瑪差3次助攻就有大三元。溫班亞瑪末節開啟傳球模式，助攻歐斯曼（Cedi Osman）上籃、射手麥克德莫（Doug McDermott）投進兩顆三分球，成功完成大三元。

末節剩7分16秒溫班亞瑪就退場休息，馬刺贏球，賞給活塞6連敗。馬刺全隊8人得分上雙，活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）得到21分12籃板，表現全隊最佳。

溫班亞瑪出賽21分鐘就以16分12籃板10助攻達成大三元，成為史上最年輕締造大三元的中鋒，放在各個位置上也是史上第5年輕，讓馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）都不諱言表示，球隊正努力圍繞著他來進行比賽，並誇讚他的傳球能力相當出色。

才剛過20歲生日的溫班亞瑪成為馬刺隊史最年輕的大三元締造者，就連放到聯盟史上也僅次於吉迪（Josh Giddey）、小鮑爾 （LaMelo Ball）、佛爾茲（Markelle Fultz）和唐西奇（Luka Doncic），至於在中鋒位置更是締造史上最年輕紀錄。

賽後溫班亞瑪也將本場比賽用球帶走收藏，談到球隊和自己的狀況時他說：「我們這個賽季一直在嘗試不同的東西，今天正巧都凝聚在一塊，並做出正確的決定，當我們打得像是一個團隊時，這感覺真的太美好了。」

這也是溫班亞瑪生涯首度有單場雙位數助攻進帳，讓馬刺總教練波波維奇也直呼對他的傳球能力感到滿意，「他的傳球很出色，且是在來到NBA 之前就已經有這樣的能力，他是我們的重點人物，我們也正在學習圍繞他進行比賽，我真的很享受執教他的感覺。」