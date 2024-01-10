籃球／帶傷飆進致勝三分球 林書豪表現對手教頭也喊讚

林書豪帶著腳踝傷勢出賽並砍進致勝三分球。（圖／新北國王提供）

新北國王10日在主場迎戰來訪的B聯盟強權琉球黃金國王，上演「雙王之爭」，最終國王靠著林書豪 在比賽最後26秒的超大號三分球奠定勝基，好表現也獲得黃金國王教練與球員的讚賞，不過林書豪強調，這場比賽國王是靠著防守與籃板優勢取得勝利，也期待球隊在找回外線手感後能夠拿出更好表現。

在東超分組賽拿下三連勝的國王，10日在主場迎戰B聯盟衛冕軍黃金國王，儘管黃金國王本場比賽僅採用單洋將庫力作戰，但仍是帶給國王相當大的威脅，尤其是在防守端讓國王全場三分球出手33次僅命中4球，不過4球都是在拉鋸的下半場命中，其中包括林書豪在倒數26秒的決定勝負三分球，幫助國王最終以4分差距險勝。

儘管拿下分組賽4連勝並取得4強門票，但國王總教練萊恩在談到球隊近期低迷的外線出手狀況時也直呼太糟糕，但他也認為本場國王的出手幾乎都是在空檔的情況下，只是不能進球，當球員慢慢找回手感後，狀況肯定會愈來愈好。

而林書豪也強調，球隊目前投不進的問題絕對不在教練、球隊體系或是戰術上，球員必須負起全責，必須想辦法在戰術跑出空檔時進球，「今天真的是一場不簡單的比賽，雖然我們只拿下67分，但我們籃板贏對手17顆，是靠著防守贏下這場比賽，或許大家都會談論最後一球，但一場40分鐘的比賽絕對不會是只有最後一球，尤其今天Ｑ（戴維斯）從板凳帶給我們很大的幫助。」

在被問到目前腳踝傷勢時，林書豪也坦言確實相當痛苦和不舒服，這也讓他是否能夠參與周五與攻城獅的比賽仍是未知，「今天晚上回去我會再治療，明天會再看看狀況」。

而黃金國王雖然輸球，不過總教練桶谷大與拿下13分的今村佳太都直言，希望在回到主場後拿出更好表現，在談到林書豪的精采演出時，兩人也都給予高度讚賞，其中桶谷大就認為，林書豪隨時都帶著很強的自信心在打球，也展現其強大的心態與韌性，這場比賽他原本也希望讓隊上球員都有機會與林書豪對位，並從中學習。