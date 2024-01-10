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NBA／昔拒湖人4年8400萬大約 施羅德好後悔

體育新聞組／綜合報導
施羅德(右)當年拒絕湖人大約續約成為笑柄至今。（美聯社）
施羅德(右)當年拒絕湖人大約續約成為笑柄至今。（美聯社）

德國控衛施羅德（Dennis Schroder）終於擺脫低薪，去年休賽季以2年2600萬美元合約加盟暴龍。他近期接受採訪，直言當年拒絕湖人開出的4年8400萬美元合約，讓他相當後悔。

施羅德2020-21賽季效力湖人，他卻拒絕和湖人以4年8400萬美元提前續約。進入自由市場後，施羅德乏人問津，才勉強和塞爾蒂克簽下1年590萬美元合約，這件事讓他成為笑柄，遭不少輿論嘲諷。

上賽季施羅德以一年底薪重返湖人，並獲得重用，將自己的身價打回來，休賽季獲得暴龍開出的2年2600萬美元合約。不過這和當年的8400萬美元相比，仍有巨大差距，施羅德坦言，「我應該簽下它的，不該把錢留在桌子上，我的母親不是這樣教育我的。」

「那是我職業生涯最糟的兩年，這兩年我只賺800萬美元。我有兩個孩子、媽媽和兄弟姊妹，我原本會有一份大合約，可以買任何想要的東西。一個來自德國來的傢伙？來自不倫瑞克？我非常幸運，可以和那些愛我的人，度過最黑暗的時光」施羅德說。

施羅德本季場均14.6分6.8助攻，走完這份合約後是32歲。他還自信表示，「我想打到40或45歲。」

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