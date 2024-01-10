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NBA／莫蘭特報銷不忘精神喊話 灰熊氣走獨行俠3連勝

體育新聞組／綜合報導
莫蘭特雖然因傷整季報銷，賽前仍特別參與球隊賽前會議並向隊友精神喊話。（路透）
莫蘭特雖然因傷整季報銷，賽前仍特別參與球隊賽前會議並向隊友精神喊話。（路透）

灰熊隊當家球星莫蘭特（Ja Morant）8日傳出將因為肩膀傷勢開刀，本賽季面臨報銷狀況，9日灰熊對獨行俠隊賽前，他特別參與球隊賽前會議並向隊友精神喊話，希望自己不在的這段期間，隊友能夠持續保持專注。

莫蘭特本季因持槍風波遭到聯盟禁賽25場後，好不容易在日前復出並幫助戰績低迷的灰熊表現有所起色，沒想到卻傳出因為肩膀傷勢將進行手術，本賽季恐將因此報銷。

9日賽前，莫蘭特特別現身球隊的賽前記者會，並發表一段精神談話，灰熊後衛貝恩（Desmond Bane）説：「他希望我們持續保持專注，並精進自己。」

灰熊總教練簡金斯（Taylor Jenkins）直言，得知莫蘭特賽季恐將報銷後，也感受到他的「心碎」與「崩潰」，「每個人都對他的狀況感到遺憾，全隊很清楚他對工作投入多少，尤其過去幾周回來後帶來的改變。大家都很關心莫蘭特，他在缺席的25場比賽中，也展現對球隊的支持。」

傑克森（Jaren Jackson Jr.）表示，會以兄弟的身分一路相伴莫蘭特，「儘管這可能沒什麼科學依據，但就是陪伴著他，讓他從身邊得到很多力量，狀況就會變好。」

最終，獨行俠雖然在厄文（Kyrie Irving）33分、唐西奇（Luka Doncic）31分的帶領下，灰熊仍以120比103勝獨行俠，取得三連勝。

此外，溜馬控衛哈里伯頓（Tyrese Haliburton）8日對戰塞爾蒂克拉傷左腳提前退場。據ESPN知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，MRI檢查顯示，傷勢是左腿筋一級拉傷，非嚴重傷勢，兩周後再重新評估。

厄文

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