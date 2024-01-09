NBA／禁賽期間曾考慮退休 格林：詹姆斯打電話鼓勵我

格林、詹姆斯。（路透）

NBA金州勇士 前鋒格林（Draymond Green）已結束禁賽令隨時可以重返賽場，今天他接受美國媒體訪問時提到，在禁賽期間曾考慮退休 ，但詹姆斯（LeBron James）一通電話溫暖了他的心。

媒體網站Lakers Daily報導，格林去年12月13日因為在場上揮拳打了鳳凰城太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）後，隔天即遭到聯盟處以無限期禁賽，直到最近才獲得重返球場的決議。

媒體報導，格林在遭禁賽的初期曾萬念俱灰，一度考慮要宣布提前退休，但除了聯盟總裁席佛（Adam Silver）勸他不要衝動外，洛杉磯 湖人球星詹姆斯的一通電話更感動了格林。

格林提到，詹姆斯就打電話過來，然後以一種很像家人的口吻說：「就是讓你知道我們都跟你在一起，我們愛你，我們會跟你一起走過這一段路，做你該做的，只要知道我們會跟你在一起。」

雖然詹姆斯生涯和格林都處於不同球隊，且雙方曾4度在總冠軍戰碰頭，但2人私下的好交情眾所皆知，除了是同一個經紀公司外，去年詹姆斯歡度39歲生日時，還在禁賽期間的格林也現身祝福。

儘管格林本季陷入混亂，但場上數據卻不差，繳出平均9.7分、5.5籃板和5.8助攻，投籃命中率49%，三分球命中率42.9%更是生涯新高。

勇士本季戰績17勝19敗、西區第12名，加上老將保羅（Chris Paul）手掌骨折要缺席4到6周，格林何時能上場比賽就顯得更加重要。