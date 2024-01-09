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NBA／新雷霆三少聯手退巫師 本季5場同破20分沒輸過

記者蔡佳霖／綜合報導
新雷霆三少亞歷山大(中)、霍姆葛倫(左)、威廉斯(右)展現強悍競爭力。（路透）
新雷霆三少亞歷山大(中)、霍姆葛倫(左)、威廉斯(右)展現強悍競爭力。（路透）

「雷霆三少2.0版」在8日對巫師比賽中，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下32分6籃板5助攻3抄截，霍姆葛倫（Chet Holmgren）得到31分5助攻4籃板2阻攻，威廉斯（Jalen Williams）補上21分10助攻7籃板2抄截，三人聯手幫助球隊在客場以136比128力壓對手。

雷霆結束二連敗的同時，排名也壓過金塊，回到西區第二名席次；至於巫師則是苦吞五連敗，成為東區第二支敗場數達到30場的球隊。

亞歷山大持續火燙狀態，連續四場拿到至少30分，更是連續16場破20分，本季累積26次破30分的比賽，居所有球員之冠，生涯50次至少30分5籃板5助攻，也是杜蘭特（Kevin Durant）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）之後隊史第三人。

另一方面，霍姆葛倫則是生涯第三次突破30分，這三次他都和亞歷山大同場各拿超過30分，雷霆在其中取得二勝一敗。

值得一提的是，本季亞歷山大、霍姆葛倫和威廉斯已經累積五次同場各拿至少20分，雷霆取得五戰全勝。

巫師前三節打完落後5分，末節在威廉斯和亞歷山大合砍18分的掌控之下，巫師一度輸到13分，無力回天。波爾（Jordan Poole）得到24分5助攻，庫茲瑪（Kyle Kuzma）22分15籃板5助攻，瓊斯（Tyus Jones）18分9助攻，阿夫迪賈（Deni Avdija）17分。

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