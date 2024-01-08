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NBA／勇士格林恢復訓練 射手湯普森：他是球隊支柱

中央社／台北8日電
射手湯普森(右)。（美聯社）
射手湯普森(右)。（美聯社）

美國職籃（NBA）金州勇士前鋒格林（Draymond Green）今天參與球隊訓練，為重返賽場做準備。勇士射手湯普森表示，格林回歸讓人興奮，他是球隊的支柱與靈魂。

去年11月14日對戰明尼蘇達灰狼，格林在比賽中勒住戈貝爾（Rudy Gobert）的脖子，結果遭到驅逐出場、禁賽5場。沒想到格林在去年12月12日強碰鳳凰城太陽，再度對中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）揮拳打中脖子，這次則被NBA聯盟處以無限期禁賽。

如今NBA已經恢復格林的出賽資格，而他在今天投身賽前訓練，並坐在勇士的板凳席上。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示，格林每天都跟隨著訓練師，不過尚未確定重返賽場的時間點，「所有人都很興奮見到他，畢竟他是我們的領袖之一，他也很開心回到賽場，感覺球隊氣氛不錯。」

而射手湯普森（Klay Thompson）提到，一旦格林回歸球場，勇士的團隊氛圍應該會有所改變，「他是這支球隊的支柱與靈魂，我很期待再次與他同場奮戰，他是一個能夠改變局勢的人。」

然而，今天面對多倫多暴龍，勇士半場即陷入27分落後，最後以118：133吞敗，尤其當家球星柯瑞（Stephen Curry）在3分球9投0中，僅貢獻9分6助攻。柯爾認為，一開始就像遭到對手重拳攻擊，「今年的我們一直不是一支防守好的球隊，整季賽季皆表現不佳，但我們仍在嘗試。」

勇士 NBA 柯瑞

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