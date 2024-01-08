我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

波音737 MAX空中驚魂 飛出去的「艙門」找到了

NBA／國王隊最慘輸到50分 教頭向球迷道歉：花錢看到這種比賽

記者曾思儒／即時報導
國王隊7日以100：133輸給鵜鶘隊。(美聯社)
國王隊7日以100：133輸給鵜鶘隊。(美聯社)

國王隊7日吞下難堪一戰，面對鵜鶘隊最多落後50分，最終以100：133吞敗，教頭布朗（Mike Brown）直接和購票入場的球迷道歉，抱歉球隊沒有打出競爭力和奮戰精神。

「沒什麼好說，他們狠狠痛擊我們。」布朗簡單總結比賽內容後馬上補了一句，「還有一件事我必須說，我對球迷感到抱歉，他們花了錢來卻看到今天這樣的比賽。」

布朗表示，球隊7日缺少奮戰精神，且當主戰成員穆雷（Keegan Murray）、福克斯（De'Aaron Fox）和蒙克（Malik Monk）合計29投只有5中時，肯定是很艱難的一晚。

「所以，給鵜鶘隊很大肯定，他們到這裡，狠狠踢了我們屁股，而且四節都如此。」布朗再度重申，肯定鵜鶘表現，「然後對國王球迷感到抱歉，他們7日花了錢到場。」

國王7日全面潰敗，首節21：33落後，半場差距擴大到47：72，第三節又僅拿14分，差距擴大到42分，第四節差距一度打50分。

國王球星福克斯7日上場26分鐘，10投1中只拿3分，追平個人生涯新低，且是2022年10月31日後首度得分個位數。

國王隊

上一則

NBA／詹姆斯、戴維斯聯手 湖人力退快艇止住4連敗

下一則

NBA／明星前鋒格林歸隊 勇士教頭：大家都很興奮

延伸閱讀

NBA／泰托姆8記三分彈轟垮溜馬 終止對手6連勝

NBA／泰托姆8記三分彈轟垮溜馬 終止對手6連勝
NBA／踢館溜馬 綠衫軍連本帶利討回面子

NBA／踢館溜馬 綠衫軍連本帶利討回面子
NFL／5戰13次達陣 老將佛拉科東山再起

NFL／5戰13次達陣 老將佛拉科東山再起
NBA／綠衫軍開季主場14連勝 66年最佳

NBA／綠衫軍開季主場14連勝 66年最佳

熱門新聞

前職棒投手張誌家驚傳逝世，享年43歲。（本報資料照片）

台前職棒名投張誌家驚傳猝逝 享年43歲 母證實死訊

2024-01-01 20:38
法國媒體爆料，梅西獲得2021年金球獎是球隊賄賂「法國足球雜誌」前主編所得到。 （路透）

足球／大醜聞？法媒爆2021年梅西金球獎是球隊賄賂得到

2024-01-07 09:13
前職棒選手張誌家在深圳住處猝死，其跨年夜和近日的行程受到關注。(圖／取自張誌家臉書)

張誌家跨年夜細節曝光 曾說「頭暈想回家」 中途買香腸

2024-01-02 16:06
ESPN轉播比賽意外拍到一名年輕女子掀衣露出乳房。（影片截圖）

球賽意外拍到女子露乳畫面 ESPN道歉 成人網站卻「重金尋人」

2024-01-04 19:05
前職棒球員張誌家在中國逝世，他的母親（後右）和大姊（左）2日下午緊急搭機前往深圳，抵達後會先向公安取得死亡證明書，後續再到殯儀館確認張誌家的遺體。（中央社）

國台辦：法醫已相驗張誌家遺體 深圳將協助善後

2024-01-02 10:16
湯普森（Klay Thompson）本季表現跌跌撞撞。（美聯社）

NBA／與柯爾促膝長談 湯普森盼調整心態享受最後篇章

2024-01-03 18:21

超人氣

更多 >
中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？
紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人
布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」

布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」
102歲楊振寧與小54歲妻結婚20年 這樣喊翁帆 甜死人…

102歲楊振寧與小54歲妻結婚20年 這樣喊翁帆 甜死人…
諷南韓上當 金與正：北韓1發砲彈都沒射 我們是裝的

諷南韓上當 金與正：北韓1發砲彈都沒射 我們是裝的