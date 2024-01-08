NBA／國王隊最慘輸到50分 教頭向球迷道歉：花錢看到這種比賽

國王隊7日以100：133輸給鵜鶘隊。(美聯社)

國王隊 7日吞下難堪一戰，面對鵜鶘隊最多落後50分，最終以100：133吞敗，教頭布朗（Mike Brown）直接和購票入場的球迷道歉，抱歉球隊沒有打出競爭力和奮戰精神。

「沒什麼好說，他們狠狠痛擊我們。」布朗簡單總結比賽內容後馬上補了一句，「還有一件事我必須說，我對球迷感到抱歉，他們花了錢來卻看到今天這樣的比賽。」

布朗表示，球隊7日缺少奮戰精神，且當主戰成員穆雷（Keegan Murray）、福克斯（De'Aaron Fox）和蒙克（Malik Monk）合計29投只有5中時，肯定是很艱難的一晚。

「所以，給鵜鶘隊很大肯定，他們到這裡，狠狠踢了我們屁股，而且四節都如此。」布朗再度重申，肯定鵜鶘表現，「然後對國王球迷感到抱歉，他們7日花了錢到場。」

國王7日全面潰敗，首節21：33落後，半場差距擴大到47：72，第三節又僅拿14分，差距擴大到42分，第四節差距一度打50分。

國王球星福克斯7日上場26分鐘，10投1中只拿3分，追平個人生涯新低，且是2022年10月31日後首度得分個位數。