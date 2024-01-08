NBA／詹姆斯、戴維斯聯手 湖人力退快艇止住4連敗

詹姆斯(右)7日19投11中攻下25分、8籃板、7助攻。（美聯社）

話題性十足的「洛城內戰」7日激戰到最後1秒，湖人 隊靠雙星詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）合轟47分，以及普林斯（Taurean Prince）賽末關鍵5分助陣，驚濤駭浪中以106：103擊敗近期拉出5連勝的快艇 隊，終於止住4連敗。

吞下連敗的湖人，勝率已掉到5成下，反觀快艇在「大鬍子」哈登（James Harden）加入後勝場持續累加，從去年12月1日起更握有聯盟最佳戰績。

雙方去年11月首度碰頭就激戰到延長賽，湖人辛苦奪勝，終結對戰快艇的11連敗。7日雙方再度陷入拉鋸，首節快艇雖以24：19領先，但湖人半場打完追近到49：53，第三節更在瑞迪許（Cam Reddish）接連外線下超前比數，反帶著81：77領先進入第四節。

湖人第四節在戴維斯進球後將差距擴大到94：84，但接續陷入超過3分鐘的得分荒，讓快艇追回差距，不過普林斯最後1分17秒平手之際為湖人投進超前三分彈，詹姆斯讀秒階段追加進球，快艇雖有哈登回敬外線，但12.3秒普林斯2罰都把握，最後4.2秒里夫斯（Austin Reaves）2罰中1，快艇最後追平一擊鮑威爾（Norman Powell）的出手涮框而出，讓湖人驚險以106：103止住4連敗。

7日有暴扣演出的詹姆斯出賽38分鐘，19投11中攻下25分、8籃板、7助攻，戴維斯上場39分鐘貢獻22分、10籃板，搭配普林斯和羅素（D'Angelo Russell）各13分，止住4連敗。快艇球星喬治（Paul George）和祖巴茲（Ivica Zubac）各拿22分，祖巴茲還有19籃板，不過哈登和雷納德（Kawhi Leonard）雖各有15分但合計30罰僅10中。