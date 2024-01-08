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NBA／約柯奇只拿4分金塊照贏 活塞吞客場18連敗

記者曾思儒／即時報導
約柯奇7日面對活塞隊僅拿平本季最低的4分。（美聯社）
約柯奇7日面對活塞隊僅拿平本季最低的4分。（美聯社）

金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）7日面對活塞隊僅拿平本季最低的4分，但傳出16助攻和平生涯最多的5阻攻，搭配穆雷（Jamal Murray）本季新高37分領軍，率金塊以131：114擊碎活塞，也讓活塞吞下客場18連敗。

穆雷7日24投14中，加上7投6中的罰球，率隊第三節轟下43分拉開差距，讓約柯奇第四節直接休兵。約柯奇7日僅出手3次，得分4分追平本季最低，但他上場25分鐘就傳出16次助攻，和生涯最佳的18次助攻只差2次。

活塞美國時間去年12月30日剛終止聯盟最長的28連敗，但止敗後勝場數再度停滯，7日吞下4連敗，且是客場18連敗，本季目前作客20場僅拿1勝。

雙方上度碰頭，金塊僅以107：103奪勝，當時約柯奇和金塊教頭馬龍（Michael Malone）都被吹出場；7日約柯奇領到另一次技術犯規，他第三節一次身體接觸反應過大，再被裁判吹哨。

金塊7日5人得分兩位數，包括波特（Michael Porter Jr.）和凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）各18分，助隊面對勝率不到5成球隊的18連勝，勝率仍是完美百分百；活塞成對照組，面對勝率超過5成的隊伍，活塞成績是0勝19敗。

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