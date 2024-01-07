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NBA／中鋒對決 艾倫力壓溫班亞瑪送馬刺5連敗

中央社／台北8日電
溫班亞瑪（左）拿下24分，終場馬刺115：117苦吞5連敗。（美聯社）
溫班亞瑪（左）拿下24分，終場馬刺115：117苦吞5連敗。（美聯社）

美國職籃（NBA）聖安東尼奧馬刺7日作客騎士，雙方上演中鋒對決，「法國怪物」溫班亞瑪雖拿下24分，但仍不敵騎士艾倫的29分、16籃板，終場馬刺就以115：117苦吞5連敗。

馬刺的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因為腳踝傷勢受到上場時間的控制，今天登場25分鐘高效拿下24分、10籃板、5阻攻，而他本季在得分、籃板、抄截、阻攻都是新秀排名第1。

馬刺前3節結束僅以84：88落後，第4節全看溫班亞瑪和艾倫（Jarrett Allen）兩大長人互轟、互蓋火鍋，騎士在終場前5分08秒取得111：95的領先，但隨後馬刺回敬20比6的攻勢，並在最後的41秒靠的溫班亞瑪上籃得手追到2分差。

只可惜，馬刺的索漢（Jeremy Sochan）接下來先發生失誤，最後一擊叫給他在三分線外出手又落空，只得黯然吞下5連敗。

根據ESPN報導，溫班亞瑪賽後受訪時說道，艾倫在場上總是一個很巨大的威脅，「他是我很尊敬的球員，他已經有很長的職業生涯，而且場上效率很高，總能完成艱困的工作。」

騎士總教練畢克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）也對子弟兵大力稱讚：「我不知道現在聯盟有哪個大個子打球比他（艾倫）好，他的表現根本就該入選明星賽。」艾倫過去7場比賽繳出平均21分、15.7籃板的表現。

騎士打完這場比賽後，將飛到法國巴黎，和布魯克林籃網進行一場NBA的海外賽。

馬刺 NBA 布魯克林

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