NBA／格林停賽12場損失近200萬元 勇士省了豪華稅

格林解除禁令即將回歸賽場。(路透)

根據美國媒體ESPN報導，NBA 已經恢復金州勇士 前鋒格林（Draymond Green）的出賽資格，也意味著他接近1個月的禁賽令已經解除，預計最快1周後就可復出參賽。

格林先是在去年11月14日對明尼蘇達灰狼的比賽中勒住戈貝爾（Rudy Gobert）脖子，結果被驅逐出場、禁賽5場；接著去年12月12日對鳳凰城太陽的比賽中，對中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）揮拳打中脖子，這次直接被聯盟處以無限期禁賽。

ESPN報導，這段禁賽期間內，各方都對格林的進展感到滿意，即使在格林回歸賽場後，各方之間的定期檢查也預計將繼續。

在格林缺席的12場比賽中，勇士取得7勝5敗的戰績，而當格林無法上場（由於受傷或停賽）時，本賽季金州勇士隊的戰績為10勝10敗，在他參加的15場比賽中，金州勇士隊的戰績為7勝8敗。

根據ESPN的NBA薪資專家馬克斯（Bobby Marks）計算，格林在禁賽期間總共損失了近200萬美元，為金州勇士隊節省了近900萬美元的豪華稅。

從金州勇士未來10天的賽程來看，將依序對上多倫多暴龍、紐奧良鵜鶘、芝加哥 公牛、密爾瓦基公鹿、曼菲斯灰熊、猶他爵士。