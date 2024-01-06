我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

流浪紐約街頭留美博士曾任職華爾街 月薪逾10萬美元

北加逾20店家遭砸搶 矽谷阿雅：裝保全、攝影機…還能做什麼

NBA／被換下後遭金塊逆轉 庫明加傳不滿勇士教頭調度

記者劉肇育／即時報導
勇士隊庫明加(左二)在4日對上金塊隊比賽中，打出好表現，卻傳出不滿在第3節被換下。(美聯社)
勇士隊庫明加(左二)在4日對上金塊隊比賽中，打出好表現，卻傳出不滿在第3節被換下。(美聯社)

勇士隊在昨天與金塊隊之戰遭到約柯奇（Nikola Jokic）絕殺後，不僅挑戰5成勝率再次敗興而歸，賽後還傳出年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）打出好表現卻在第四節被冰在板凳上感到不滿，甚至對於教練團已經逐漸失去信任。

庫明加在昨天與金塊之戰於前三節表現出色，上場19分鐘就拿下16分4籃板4助攻，不過在第三節剩下6分鐘被換下場後，他卻不曾再登場，儘管賽後勇士主帥柯爾（Steve Kerr）曾對此解釋，是因為當時場上的陣容打出不錯的效果，因此才沒有再讓庫明加出賽，不過今天卻傳出庫明加為此感到不滿。

根據「The Athletic」今天報導，一名勇士內部消息指出，庫明加昨天在第四節被冰，成為壓倒他與教練團間互相信任的最後一根稻草，在日前受訪時庫明加就曾透露對於教練團調度的無奈，「有時候，我不知道自己做了什麼，然後就被換下場，這讓我沒有任何頭緒，讓我不知道我該怎麼做。」

庫明加在2021年在選秀會首輪被勇士挑入，其優異的身材條件讓他一度被寄予厚望，而他的上場時間也逐年增加，在本賽季他已經出賽33場、12場先發，平均每場上場時間22.1分鐘，能夠拿下12.8分4.1籃板，加上其優異的側翼防守能力，可以說是勇士在缺少了格林（Draymond Green）的情況下急需的戰力。

且不僅庫明加對於教練團的調度逐漸失去信任，就連穆迪（Moses Moody）也傳出對於在球隊中的定位不滿，本賽季穆迪平均每場比賽出賽18分鐘就能貢獻8.2分，不過在近幾場比賽他的上場時間銳減，甚至連續兩場比賽都未能登場，在核心陣容狀態不佳，年輕球員又有所埋怨的情況下，勇士本賽季可說是風波不斷。

勇士

上一則

MLB／洋基盯上史奈爾 想組雙塞揚巨投組合

下一則

NBA／「西班牙金童」魯比歐退役 米契爾：他總算能喘息

延伸閱讀

NBA／約柯奇命中「神奇壓哨球」金塊教頭：一出手就知會進

NBA／約柯奇命中「神奇壓哨球」金塊教頭：一出手就知會進
NBA／約柯奇神奇三分球絕殺 逆轉勇士

NBA／約柯奇神奇三分球絕殺 逆轉勇士
NBA／約柯奇盼退休後沒人認識他 目標「不使用手機」

NBA／約柯奇盼退休後沒人認識他 目標「不使用手機」
NBA／抓下6631個 約柯奇榮登金塊籃板王

NBA／抓下6631個 約柯奇榮登金塊籃板王

熱門新聞

前職棒投手張誌家驚傳逝世，享年43歲。（本報資料照片）

台前職棒名投張誌家驚傳猝逝 享年43歲 母證實死訊

2024-01-01 20:38
12月29日晚，籃球運動員易建聯的球衣退役儀式在廣東東莞舉辦。圖為易建聯在球衣退役儀式中致辭。 （中新社）

籃球／9號球衣趕在2023年退役 易建聯哽咽：我真的非常幸運

2023-12-29 19:05
前職棒選手張誌家在深圳住處猝死，其跨年夜和近日的行程受到關注。(圖／取自張誌家臉書)

張誌家跨年夜細節曝光 曾說「頭暈想回家」 中途買香腸

2024-01-02 16:06
前職棒球員張誌家在中國逝世，他的母親（後右）和大姊（左）2日下午緊急搭機前往深圳，抵達後會先向公安取得死亡證明書，後續再到殯儀館確認張誌家的遺體。（中央社）

國台辦：法醫已相驗張誌家遺體 深圳將協助善後

2024-01-02 10:16
ESPN轉播比賽意外拍到一名年輕女子掀衣露出乳房。（影片截圖）

球賽意外拍到女子露乳畫面 ESPN道歉 成人網站卻「重金尋人」

2024-01-04 19:05

超人氣

更多 >
影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了
洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?
抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免

抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免
網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍

網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍
可靠、問題少 這10款車你應買二手車

可靠、問題少 這10款車你應買二手車