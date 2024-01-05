NBA／約柯奇命中「神奇壓哨球」金塊教頭：一出手就知會進

約柯奇投進絕殺後，狂奔慶祝。（歐新社）

金塊4日在與勇士 的對戰中，於第四節一度18分落後的情況下，先是由前鋒葛登（Aaron Gordon）單節猛轟15分領軍逆襲，再由約柯奇（Nikola Jokic）以超大號三分球絕殺對手，對於約柯奇投進可能是本賽季至今最戲劇化的壓哨球，金塊總教練馬龍（Michael Malone）也讚嘆，「這是偉大球員完成的一次偉大進球。」

勇士4日在主場迎戰金塊，在只要贏球就能回到5成勝率的情況下，靠著第三節單節猛轟44分的表現取得領先，甚至到第四節還一度保有18分領先，不過金塊葛登在關鍵時刻挺身而出，遠投近切單節以6投6中進帳15分，其中還包括一次與約柯奇的空中接力灌籃搭配，幫助金塊在比賽最後一分鐘追到2分差距。

而接下來約柯奇更是跳出接管戰局，先是命中追平比數的後仰跳投，更在最後一波進攻中，於剛過半場的情況下就將球投出，以一記超大號三分球絕殺勇士，讓勇士主控柯瑞 （Stephen Curry）也只能在一旁乾瞪眼。

拿下34分9籃板10助攻準大三元的約柯奇也成為聯盟近10年來，除了詹姆斯外，第二位在比賽倒數30秒先完成追平進球，最後又投進絕殺球的球員，當被問到約柯奇出手時自己正在想什麼時，勇士射手湯普森（Klay Thompson）就直言，「我覺得不可能（進），不過那確實是一次很棒的戰術與出手」。

不過金塊總教練馬龍也透露，這並不是他設計的戰術，而是以偉大的球員投進偉大的進球來誇讚約柯奇的神奇表現，他說：「在他出手之後，板凳席上的人就知道這球會進，我真希望能說這是我設定的戰術，但約柯奇就是為這種大場面而生的人，他就是有這種天賦，就是能命中這種球，這真的太有趣了」。 約柯奇投進可能是本賽季至今最戲劇化的壓哨球，金塊總教練馬龍也讚嘆，「這是偉大球員完成的一次偉大進球。」（美聯社）