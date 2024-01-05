NBA／約柯奇神奇三分球絕殺 逆轉勇士

約柯奇神奇打板三分球，氣走勇士。（歐新社）

終於止敗的勇士 在主場迎戰衛冕軍金塊，勇士第三節狂轟44分逆轉戰局。末節一度領先18分，卻突然陷入得分荒，金塊瘋狂追分，最終靠著約柯奇（Nikola Jokic）神奇打板三分球，以130：127氣走勇士。

NIKOLA JOKIC!!! GAME WINNER!!!pic.twitter.com/2AXk2s02nU — Barstool Sports (@barstoolsports) 2024年1月5日

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勇士首節前段建立優勢，但約柯奇輾壓禁區攻下15分，金塊反而取得1分領先。第二節穆雷（Jamal Murray）延續火力，獨得13分，帶領金塊半場領先擴大到7分。

第三節戰況風雲變色，勇士主力陣容先將比數追平，接著板凳陣容發威，小將波傑姆斯基（Brandin Podziemski）飆進3顆三分球，拉出一波19：6攻勢，三節打完領先13分。

勇士末節前6分鐘將分差擴大到18分，沒想到突然陷入3分多鐘得分荒，金塊一口氣追回13分。最後26秒約柯奇單打追平比分，勇士最後一波攻勢發生致命失誤。金塊進攻時間剩3.6秒，約柯奇在中線附近出手三分球，打板命中，以130：127氣走勇士。