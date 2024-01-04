我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱暗訪南加紅燈區 站街女湧上街頭只因...

印尼火車相撞 多節車廂「變形翻覆」至少3人死亡

NBA／魔術將退休歐尼爾32號球衣 創隊史首位球員紀錄

記者劉肇育／即時報導
魔術球團在4日宣布將於2月14日退休名人堂中鋒歐尼爾的32號球衣。（美聯社）
魔術球團在4日宣布將於2月14日退休名人堂中鋒歐尼爾的32號球衣。（美聯社）

魔術球團在4日宣布將於2月14日退休名人堂中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）的32號球衣，這不僅是魔術隊史首位球員享有球衣背號被退休的榮耀，也是聯盟繼湖人、熱火後，第三支將為歐尼爾舉辦球衣退休儀式的球隊。

成軍於1989年的魔術，在1992年選秀會上以手中的狀元籤選入當時就讀路易斯安那州立大學的中鋒歐尼爾，而這次選秀也被認為是魔術隊史的重大轉捩點，在加盟魔術的第一個賽季，歐尼爾就幫助前三個賽季戰績低迷的魔術打出隊史首度的5成勝率，甚至在接下來幾年陸續打進季後賽、總冠軍賽，讓魔術瞬間成為聯盟竄起速度最快的球隊。

儘管在1996年歐尼爾因為不滿意魔術開出的續約價碼，最終選擇轉戰湖人，開啟另一段傳奇生涯，不過至今歐尼爾仍是被認為是讓魔術在聯盟中聲名大噪的最重要球員。

對於將退役歐尼爾當年穿著的32號球衣，魔術首席執行官馬丁斯（Alex Martins）說：「無論是在場內還是場外，他都將這支球隊帶向一個新高度，今天我們球隊中仍能夠感受到他遺留的精神，我們都很開心能夠透過將他的32號球衣退休來向他致敬，它將會永遠留存在這」。

而歐尼爾也成為魔術隊史首位享有球衣背號退休的球員，過去魔術球團僅將代表球迷「最佳第六人」的6號球衣退休，包括哈德威（Penny Hardaway）、「T-Mac」麥格瑞迪（Tracy McGrady）、希爾（Grant Hill）和霍華德（Dwight Howard）等後續接棒的魔術球星，也都還不曾享有球衣背號被退休的榮耀。

退休 湖人 季後賽

上一則

MLB／勇士加碼續約塞爾2年3800萬美元 近一半是紅襪付

延伸閱讀

NBA／班切羅飆生涯新高43分 魔術三分破紀錄仍2OT不敵國王

NBA／班切羅飆生涯新高43分 魔術三分破紀錄仍2OT不敵國王
NBA／柯瑞飆36分 先發5人得分上雙 勇士戲耍魔術 終止3連敗

NBA／柯瑞飆36分 先發5人得分上雙 勇士戲耍魔術 終止3連敗
NBA／認證字母哥接班超人名號 歐尼爾：就像是剛出道時的我

NBA／認證字母哥接班超人名號 歐尼爾：就像是剛出道時的我
NBA／柯瑞三分球逆轉 歐尼爾讚：他比我強

NBA／柯瑞三分球逆轉 歐尼爾讚：他比我強

熱門新聞

前職棒投手張誌家驚傳逝世，享年43歲。（本報資料照片）

台前職棒名投張誌家驚傳猝逝 享年43歲 母證實死訊

2024-01-01 20:38
12月29日晚，籃球運動員易建聯的球衣退役儀式在廣東東莞舉辦。圖為易建聯在球衣退役儀式中致辭。 （中新社）

籃球／9號球衣趕在2023年退役 易建聯哽咽：我真的非常幸運

2023-12-29 19:05
前職棒選手張誌家在深圳住處猝死，其跨年夜和近日的行程受到關注。(圖／取自張誌家臉書)

張誌家跨年夜細節曝光 曾說「頭暈想回家」 中途買香腸

2024-01-02 16:06
前職棒球員張誌家在中國逝世，他的母親（後右）和大姊（左）2日下午緊急搭機前往深圳，抵達後會先向公安取得死亡證明書，後續再到殯儀館確認張誌家的遺體。（中央社）

國台辦：法醫已相驗張誌家遺體 深圳將協助善後

2024-01-02 10:16
ESPN轉播比賽意外拍到一名年輕女子掀衣露出乳房。（影片截圖）

球賽意外拍到女子露乳畫面 ESPN道歉 成人網站卻「重金尋人」

2024-01-04 19:05
金塊隊主力大將約柯奇。(路透)

NBA／再寫大三元特殊紀錄 約科奇卻希望退役後被遺忘

2023-12-29 11:33

超人氣

更多 >
請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫

請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫
三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出

三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出
愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷

愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷
淫魔艾普斯坦檔案公布 川普、柯林頓、安德魯王子曝光

淫魔艾普斯坦檔案公布 川普、柯林頓、安德魯王子曝光
這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃

這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃