NBA／灰狼8戰輸4場 龍頭地位不保

西區第一的灰狼近8場比賽僅打出4勝4敗的5成勝率，讓主將愛德華（右）高喊真的爛透了。（路透）

在同區的雷霆、金塊、快艇 隊近期戰績急起直追下，西區龍頭灰狼隊卻在近日陷入低潮，在3日以9分差距不敵鵜鶘隊後，近8場比賽僅打出4勝4敗的5成勝率，猛轟35分的球隊頭號得分手愛德華（Anthony Edwards）直言，球隊現在的表現確實爛透了。

灰狼今年開季靠著嚴密的團隊防守表現，在西區激烈競爭中殺出一條血路登頂，不過近來他們的防守卻連連遭遇挑戰，包括本場以106：117不敵鵜鶘在內，過去輸掉的4場比賽讓對手平均攻下121.3分，尤其面對鵜鶘不僅讓對手團隊命中率過5成5，還送出高達30次助攻，防線全面潰堤。

到球隊近期的表現，灰狼愛德華賽後說：「我們現在必須找到走出困境的方式，現在的表現真的爛透了，大家必須集思廣益解決眼前的問題，但我仍是對於團隊充滿信心，也很清楚我們的能力，以及我們想要成為一支什麼樣的球隊。」

此外，太陽2日主場迎戰強敵快艇，杜蘭特（Kevin Durant）仍因傷缺陣。快艇靠著三星 合砍85分，終場以131：122擊敗太陽，拉出一波4連勝，太陽也終止4連勝。

首節快艇靠著喬治（Paul George）獨得17分，加上曼恩（Terance Mann）12分火力挹注，首節打完就領先15分。第三節布克（Devin Booker）獨得19分，但同樣守不住快艇精準外線攻勢，以16分落後進入末節。

太陽末節換上小寶兒（Bol Bol），他單節獨得8分，幫助太陽一度將分差追到個位數，不過哈登（James Harden）關鍵時刻飆進三分球，太陽又發生要命失誤，最終仍逆轉失敗。

喬治全場得到33分7籃板，雷納德（Kawhi Leonard）30分8籃板，哈登22分11助攻。太陽方面，布克砍下35分6助攻，比爾（Bradley Beal）20投僅7中，進帳21分。小寶兒打19分鐘就攻下14分5籃板，正負值+9全隊最高。