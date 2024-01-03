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NBA／柯瑞飆36分 先發5人得分上雙 勇士戲耍魔術 終止3連敗

體育新聞組／綜合報導
金州勇士隊後衛柯瑞投進三分球後，舉手慶祝。（路透）
金州勇士隊後衛柯瑞投進三分球後，舉手慶祝。（路透）

勇士2日在主場迎戰魔術，靠著柯瑞（Stephen Curry）單場36分6助攻領軍下，以120：115擊敗魔術，終止近期的3連敗。

魔術開賽打出一波11：2攻勢，不過勇士很快回以顏色，打出16：3攻勢反擊，柯瑞（Stephen Curry）連續得分助隊緊追，加上替補上陣的威金斯（Andrew Wiggins）表現強勢，再靠保羅（Chris Paul）壓哨三分球，首節打完反而以30：28領先2分。

第二節戰況拉鋸，柯瑞最後3.1秒完成4分打，上半場包辦最高19分，但勇士防守太大意，讓魔術哈里斯（Gary Harris）投進三分球，半場打完戰成55：55平手。

易籃後，柯瑞飆進兩顆三分球，帶動球隊氣勢也取得領先，勇士將分差拉開到6分，但小裴頓（Gary Payton II）左腿筋拉傷退場。隨後魔術展開反撲，M.華格納（Moritz Wagner）接連得分再度迎頭趕上。

末節魔術一度追上，柯瑞挺身而出，連得5分穩定軍心，K.湯普森（Klay Thompson）、庫明加（Jonathan Kuminga）接力得分，助隊擴大到9分領先，隨後柯瑞又殺到禁區內搶分，助隊穩穩收下勝利。

勇士先發5人得分都達雙位數，本季首見，庫明加（Jonathan Kuminga）得到19分6籃板，湯普森（Klay Thompson）則攻下15分。魔術方面，班切羅（Paolo Banchero）27分11籃板，華格納（Franz Wagner）25分6籃板。

柯瑞 勇士

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