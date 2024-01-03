NBA／東西區龍頭、衛冕軍都擋不住 雷霆退綠衫軍5連勝

雷霆一哥亞歷山大延續火燙手感，全場出手22次命中14球，其中包括三分球5投3中，拿下36分7籃板7助攻。（美聯社）

聯盟近況最火熱的塞爾蒂克、雷霆隊2日交鋒，雷霆前3節在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍下一度取得雙位數領先，不過塞爾蒂克末節吹起反攻號角，比賽最後一分鐘數次追到2分差距，但雷霆靠著穩健的罰球，最終仍是以127：121中斷塞爾蒂克6連勝，自己則是收下5連勝。

聯盟戰績龍頭塞爾蒂克近期拉出一波6連勝，包括湖人 、快艇 等強權都敗在其中手，雷霆同樣狀況不差，近期4連勝也擊敗西區龍頭灰狼、衛冕軍金塊、尼克等強權，兩隊在2日交手格外受到關注。

剛獲選上周最佳球員的雷霆一哥亞歷山大延續火燙手感，全場出手22次命中14球，其中包括三分球5投3中，拿下36分7籃板7助攻，搭配上吉迪（Josh Giddey）的23分8籃板6助攻；在兩人聯手下，上半場打完一度落後的雷霆，靠著第3節猛轟40分逆轉戰局，並在第4節初保有雙位數領先優勢。

但擁有「四巨頭」的塞爾蒂克球星表現不遑多讓，泰托姆（Jayson Tatum）猛轟30分13籃板8助攻，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）也取得34分10籃板，在兩人帶動下，塞爾蒂克末節展開反撲，最後41秒懷特（Derrick White）投進三分球後追到2分差距。

不過雷霆先是靠著威廉斯（Jalen Williams）關鍵跳投命中，緊接著吉迪、亞歷山大連續4罰命中，幫助雷霆最終以4分差距險勝，近期連續擊退東、西區龍頭收下5連勝。