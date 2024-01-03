我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區將迎入冬以來最低氣溫 北加幾處山區有冬季暴雪警告

日航完美疏散 38年前520死空難換來「用血寫的」安全規則

NBA／結束28連敗 活塞新年首戰又輸了

體育新聞組／綜合報導
火箭中鋒森根(右)近期表現十分強勢。（美聯社）
火箭中鋒森根(右)近期表現十分強勢。（美聯社）

去年底才辛苦終止28連敗的底特律活塞，1日作客休士頓火箭只打了半場好球，第三節被對手狂轟猛炸丟了47分，終場就以113：136不敵火箭，新年首戰再度吞敗。

活塞在2023年的最後一場例行賽，才以2分之差擊敗多倫多暴龍，終止聯盟最長的28連敗，也讓全隊都能開心迎接2024年，沒想到今天作客火箭又踢到鐵板。

上半場活塞表現不差，僅以55比59落後火箭，沒想到比賽到了第三節風雲變色。火箭單節團隊22投15中，包括6記三分球單節豪取47分，其中中鋒森根（Alperen Sengun）單節拿下20分，完全打爆活塞禁區。

火箭前三節打完就以106比80領先活塞，讓比賽早早進入垃圾時間，終場前7分鐘雙方就將主力球員紛紛換下場休息，改由替補球員上場練身手。

火箭團隊投籃命中率高達56%，並以42.9%的命中率投進15記三分球，全場打來行雲流水的火箭也送出34次助攻，其中森根只打了27分鐘就拿下26分、9助攻表現最佳。

活塞少主康寧漢（Cade Cunningham）打了30分鐘，但僅16投3中命中率慘到只有18%，全場只有拿到6分另外送出10次助攻，替補出賽的巴克斯（Alec Burks）則拿下全隊最高的21分。

休士頓

上一則

布里斯本網賽／傷後復出首勝 納達爾：深感自豪

下一則

MLB／巨約細節曝光 山本由伸 有2次逃脫機會

延伸閱讀

NBA／活塞終止連敗後又輸了 作客火箭3節就崩盤

NBA／活塞終止連敗後又輸了 作客火箭3節就崩盤
新年鐘聲剛敲響 火箭突襲擊以色列 民眾嚇壞竄逃「急找掩護」

新年鐘聲剛敲響 火箭突襲擊以色列 民眾嚇壞竄逃「急找掩護」
NBA／暴龍年終「送暖」活塞結束28連敗難堪紀錄

NBA／暴龍年終「送暖」活塞結束28連敗難堪紀錄
NBA／暴龍年終「送暖」 康寧漢30分領軍活塞終止28連敗

NBA／暴龍年終「送暖」 康寧漢30分領軍活塞終止28連敗

熱門新聞

前職棒投手張誌家驚傳逝世，享年43歲。（本報資料照片）

台前職棒名投張誌家驚傳猝逝 享年43歲 母證實死訊

2024-01-01 20:38
12月29日晚，籃球運動員易建聯的球衣退役儀式在廣東東莞舉辦。圖為易建聯在球衣退役儀式中致辭。 （中新社）

籃球／9號球衣趕在2023年退役 易建聯哽咽：我真的非常幸運

2023-12-29 19:05
前職棒球員張誌家在中國逝世，他的母親（後右）和大姊（左）2日下午緊急搭機前往深圳，抵達後會先向公安取得死亡證明書，後續再到殯儀館確認張誌家的遺體。（中央社）

國台辦：法醫已相驗張誌家遺體 深圳將協助善後

2024-01-02 10:16
前職棒選手張誌家在深圳住處猝死，其跨年夜和近日的行程受到關注。(圖／取自張誌家臉書)

張誌家跨年夜細節曝光 曾說「頭暈想回家」 中途買香腸

2024-01-02 16:06
莫蘭特完成空中接力鎖定勝局後，原要做出招牌「射擊」慶祝動作，不過意識到不對，馬上將「槍管」收起。（美聯社）

NBA／空中接力爆扣後慶祝 莫蘭特緊急「收槍」換動作

2023-12-27 02:10
金塊隊主力大將約柯奇。(路透)

NBA／再寫大三元特殊紀錄 約科奇卻希望退役後被遺忘

2023-12-29 11:33

超人氣

更多 >
毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原

毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原
日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷

日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷
紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關

紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關
Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區

Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區
奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案

奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案