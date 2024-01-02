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NBA／搶球風波後首度交手 溜馬板凳爆砍70分退公鹿

記者劉肇育／即時報導
溜馬上演復仇之戰。（美聯社）
溜馬上演復仇之戰。（美聯社）

在前一次交手爆發賽後「搶球」風波的公鹿與溜馬，1日進行本賽季第四度的交鋒，前一次遭到公鹿安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）爆砍64分輸球的溜馬，則是在哈利伯頓（Tyrese Haliburton）與馬瑟倫（Bennedict Mathurin）攜手攻下51分領軍下，以122：113成功復仇。

溜馬與公鹿前一次在密爾瓦基交手，當時公鹿一哥安戴托昆波全場狂飆生涯新高的64分，帶領公鹿拿下本季對戰溜馬的首勝，不過賽後卻傳出溜馬將比賽用球拿走，要送給生涯首度得分的希布維（Oscar Tshiebwe），一度引發公鹿方的不滿甚至「上門討球」。

而搶球風波過後雙方1日再度在公鹿主場碰頭，兩隊依舊打了一場激烈的拉鋸戰，前三節打完雙方還僅有4分差距，不過今天手感發燙的溜馬板凳群也在第四節挺身而出，在比賽剩下7分鐘時由馬瑟倫、麥克康奈爾（T.J. McConnell）和主控哈利伯頓輪番開砲，將領先優勢一度擴大到8分，最終也以9分差距擊敗公鹿，本季雙方4度交手拿下3勝。

溜馬1日共6人得分上雙，其中哈利伯頓攻下26分11助攻9籃板「準大三元」，馬瑟倫也有25分13籃板演出，至於麥克康奈爾則有16分9助攻，而今天溜馬光是板凳球員就拿下70分，與公鹿板凳的16分有著極大落差；至於公鹿今天則是以安戴托昆波拿下30分11助攻18籃板「大三元」表現最佳，里拉德（Damian Lillard）則使手感不佳16次出手僅命中3球拿下13分。

對於1日在先發球員手感不佳的情況下，麥克康奈爾在下半場挺身而出接管戰局，溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）說：「麥克康奈爾今天真的太優秀了，他上半場就打得非常好，下半場更不需要多說，他做了很多我們需要他去做的事情，並幫助我們在客場拿下勝利。」

哈利

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