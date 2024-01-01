NBA／活塞終止連敗後又輸了 作客火箭3節就崩盤

康寧漢（左）全場只有拿到6分另外送出10次助攻。（路透）

去年底才辛苦終止28連敗的NBA 底特律活塞，1月1日作客休士頓 火箭只打了半場好球，第3節被對手狂轟猛炸丟了47分，終場就以113：136不敵火箭，新年首戰再度吞敗。

活塞在2023年的最後一場例行賽，才以2分之差擊敗多倫多暴龍，終止聯盟最長的28連敗，也讓全隊都能開心迎接2024年，沒想到1月1日作客火箭又踢到鐵板。

上半場活塞表現不差，僅以55比59落後火箭，沒想到比賽到了第3節風雲變色。火箭單節團隊22投15中，包括6記三分球單節豪取47分，其中中鋒森貢（Alperen Sengun）單節拿下20分，完全打爆活塞禁區。

火箭前3節打完就以106：80領先活塞，讓比賽早早進入垃圾時間，終場前7分鐘雙方就將主力球員紛紛換下場休息，改由替補球員上場練身手。

火箭團隊投籃命中率高達56%，並以42.9%的命中率投進15記三分球，全場打來行雲流水的火箭也送出34次助攻，其中森貢只打了27分鐘就拿下26分、9助攻表現最佳。

活塞少主康寧漢（Cade Cunningham）打了30分鐘，但僅16投3中命中率慘到只有18%，全場只有拿到6分另外送出10次助攻，替補出賽的伯克斯（Alec Burks）則拿下全隊最高的21分。