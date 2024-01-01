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NBA／塞爾蒂克大勝馬刺 6連勝續居聯盟第1

中央社／台北1日電
泰托姆（右）攻下24分，率塞爾蒂克六連勝。（美聯社）
泰托姆（右）攻下24分，率塞爾蒂克六連勝。（美聯社）

戰績位居全NBA龍頭的塞爾蒂克，12月31日首度對壘擁有選秀狀元溫班亞瑪的馬刺，結果塞爾蒂克在泰托姆25分帶領下，僅用不到3節的時間就分出勝負，終場以134：101大勝馬刺。

美國職籃（NBA）波士頓塞爾蒂克12月31日獲勝後完成6連勝，戰績26勝6敗持續獨步全聯盟，而落敗的馬刺則以5勝27敗持續在西區墊底。

兵強馬壯的綠衫軍首節就30比22領先馬刺，半場結束更以65比53取得雙位數領先，第3節單節一波40比23的分差直接奠定勝基，塞爾蒂克最多領先達37分，第4節直接讓板凳球員打好打滿。

ESPN報導，塞爾蒂克教頭馬茲拉（Joe Mazzulla）賽後受訪時表示，球隊在保護禁區以及身體對抗上做得很好，「這讓我們在攻守轉換上打出不錯的成效，另外在打點上也做得非常好。」

塞爾蒂克團隊投籃命中率高達53.7%，全隊也送出29次助攻，雙槍泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）分別攻下24、25分，休兵一天傷癒歸隊的波辛吉斯（Kristaps Porzingis）也有14分進帳。

近8戰吞7敗的聖安東尼奧馬刺傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）也對塞爾蒂克讚譽有加，「他們就是一支冠軍級別的球隊，這就是他們的目標，並且在比賽中不斷證明這一點。」

腳踝有傷的溫班亞瑪（Victor Wembanyama），12月31日依舊拿下21分、7籃板，他還在第3節靠著對手失誤快攻時，上演在三分線就收球高舉跨步扣籃的驚人戲碼。

談到溫班亞瑪這次的快攻，原本準備防守的塞爾蒂克後衛懷特（Derrick White）也笑說：「本來想說他會不會多運一下看看有沒有抄球機會，然後他就在三分線上收球，接著我就看不到球了。」（編輯：李亨山）1130101

溫班亞瑪（右）12月31日拿下21分、7籃板。（路透）
溫班亞瑪（右）12月31日拿下21分、7籃板。（路透）

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