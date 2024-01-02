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NBA／累了嗎？ 湖人近11戰吞8敗 詹姆斯踩線三分球爭議 判決正確

記者蔡佳霖／綜合報導
湖人隊前鋒勒詹姆斯（右）在出戰鵜鶘隊上半場上籃。終場鵜鶘隊以129：109 獲勝。（美聯社）
湖人隊前鋒勒詹姆斯（右）在出戰鵜鶘隊上半場上籃。終場鵜鶘隊以129：109 獲勝。（美聯社）

上一場詹姆斯（LeBron James）39歲生日卻因「踩線三分球」飲恨敗給灰狼，12月31日湖人「背靠背」趕往紐奧良作客，又遭到以逸待勞的鵜鶘痛擊，以109：129慘輸20分。

過完39歲第一天，詹姆斯雖然奮力攻下34分8助攻5籃板，戴維斯（Anthony Davis）也補上20分10籃板5阻攻，但仍舊無法挽回輸球頹勢，詹姆斯還在比賽剩7秒時就提前離開球場往休息室走，難掩落寞。

自從季中錦標賽奪冠之後，湖人在最近11場比賽中吞下8敗，目前戰績17勝17敗面臨5成勝率保衛戰，若和上季同時期相比，則是多出3勝。

面對疲憊的紫金軍團，鵜鶘一開賽就展現旺盛火力，首節在麥凱倫（C.J. McCollum）獨拿15分的帶動下，全隊豪取42分；儘管詹姆斯在第二節爆發拿下17分，湖人還是難以抵擋對手的猛攻，半場打完已經處於57：74的落後局面。進入下半場之後，湖人攻守仍不見起色，一路被對手狠狠壓制，第四節更一度輸到22分之多。

英格倫（Brandon Ingram）和威廉森（Zion Williamson）各拿下26分，麥凱倫22分9助攻5籃板，這是3人本季第4次同場各拿超過20分，而這4場鵜鶘全都獲勝。

鵜鶘前一次和湖人交手慘輸44分之多，這場比賽可說是討回面子。目前鵜鶘戰績19勝14敗，和獨行俠相同，排名落在西區第7。

此外，對灰狼之戰，詹姆斯最後關頭轟進一記關鍵三分球，眼看要追平比分，卻因為「鞋子特大號」被認定踩線，錯失逆轉契機，賽後忿忿不平控訴聯盟回放系統有問題，強調就連眼盲都知道他沒踩線。

不過裁判報告出爐，內容認定詹姆斯在起身跳投出手之前，他的右腳腳尖已經碰到了三分線，只能算2分，裁判當時的判決無誤。

除了這次的爭議判決外，裁判報告中還提到有兩次判決對湖人不利。一是在比賽剩下55秒時，戈貝爾（Rudy Gobert）拉了里夫斯（Austin Reaves），導致後者失去重心造成戴維斯（Anthony Davis）跟愛德華（Anthony Edwards）碰撞。

另一次則是在剩下46.4秒，唐斯（Karl-Anthony Towns）在防守時抓了籃框，使得球出現不自然的彈跳，此處應該吹判干擾球。

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