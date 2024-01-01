NBA／詹姆斯轟34分無用 湖人20分慘敗鵜鶘

詹姆斯（左）在2023年最後一天攻下34分、8助攻。（路透）

背靠背出賽的NBA洛杉磯湖人 ，儘管12月31日詹姆斯賣老命打了37分鐘攻下全場最高的34分，但終場湖人仍以109：129慘敗給紐奧良鵜鶘。

根據湖人隨隊記者楚多（Mike Trudell）報導，湖人昨天打完對明尼蘇達灰狼的比賽後，一直到凌晨3時30分才入住紐奧良的飯店，等於休息不到12小時就得到球場，進行賽前熱身和備戰。

湖人首節雖攻下33分表現不算太差，但舟車勞頓的疲憊，讓他們防守腳步完全跟不上對手，被鵜鶘首節就轟了42分，半場結束更以57：74大幅落後，易籃後湖人一直無法把比數追近，只能看著對手揚長而去。

湖人總教練漢姆（Darvin Ham）賽後接受訪問時說，沒有人想要17勝17敗，「當你面對困境時才能真正發現問題，這正是我和我隊員必須一起解決的另一個挑戰。」

鵜鶘明星大前鋒威廉森（Zion Williamson）攻下26分、4助攻、6籃板，這是他職業生涯首度對戰詹姆斯（LeBron James）獲得勝利。

又吞下2連敗湖人戰績來到17勝17敗，詹姆斯攻下34分、8助攻但也在比賽中發生4次失誤，其中3次是被鵜鶘神偷阿瓦拉多（Jose Alvarado）抄球，戴維斯（Anthony Davis）也有20分、10籃板、5阻攻的表現。

戴維斯賽後受訪時說，現在球隊遇到了很好的問題，「我們有很多很棒的球員，顯然，我們要維持一套固定的陣容，讓每個輪替的球員知道何時上場、何時出手。」

落敗的湖人還陷入傷兵麻煩，今天先發出賽的八村壘僅打了8分鐘，就因為小腿拉傷而退場，根據湖人隨隊記者楚多報導，八村壘這次的傷勢引起球團「高度」重視。