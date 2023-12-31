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NBA／太陽3巨頭 3度合體奪首勝 布克讚比爾歸隊活絡進攻

體育新聞組／綜合報導
鳳凰城太陽的比爾（左）歸隊，太陽三巨頭本季同場出賽首度拿下勝利。（美聯社）
鳳凰城太陽的比爾（左）歸隊，太陽三巨頭本季同場出賽首度拿下勝利。（美聯社）

鳳凰城太陽的比爾（Bradley Beal）29日歸隊，三巨頭再度合體，靠著布克攻下35分，以133：119擊敗夏洛特黃蜂，這也是三巨頭本季同場出賽首場勝利。

30歲的比爾本季來到太陽，與杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）組成新三巨頭，只是比爾先是因背部傷勢缺席19場比賽，復出後三巨頭才合體2場賽事，比爾15日對戰紐約尼克的一役，不慎扭傷腳踝，再休兵5場。

太陽三巨頭本季合體前2場賽事，分別輸給布魯克林籃網、尼克，此戰在主場迎戰近期吞下9連敗的黃蜂，三巨頭第3度並肩作戰，比爾首節就送出4次助攻，加上諾基奇（Jusuf Nurkic）在禁區發揮，首節取得36：30領先，次節太陽多點開花，將比分拉開至68：58。

布克第三節單節12分演出，幫助太陽將領先優勢擴大至14分，而杜蘭特末節一開始就連得5分，穩定領先局面，太陽最終以14分差迎接勝利，這也是三巨頭本季合體首勝。

太陽總教練佛蓋爾（Frank Vogel）表示：「若團隊都能一直打得像三巨頭今晚那樣無私，我們有機會成為特別的球隊。」

太陽此役4人得分20分以上，布克單場5顆三分球、進帳35分，諾基奇貢獻24分、15籃板，杜蘭特、葛登（Eric Gordon）各得21分，杜蘭特還送出11助攻，至於比爾復出首戰拿下6分、7助攻。

布克表示：「比爾歸隊後，讓球隊進攻端更加活絡，我們每次都能找到最佳出手機會。」

黃蜂攻勢集中在洛齊爾（Terry Rozier）身上，22投14中、轟下全場最高42分，包括8顆三分球，差1分就追平個人生涯新高，米勒（Brandon Miller）三分線10投6中、攻下20分，依舊未能阻止黃蜂陷入10連敗。

布魯克林

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