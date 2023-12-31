NBA／哈登7221次助攻 史上第16

哈登得分助攻雙十演出。（路透）

快艇 隊在雷納德（Kawhi Leonard）持續休兵的情況下，哈登（James Harden）面對灰熊攻下16分13助攻3阻攻，搭配喬治（Paul George）的23分、祖巴茲（Ivica Zubac）抓下20個籃板，在比賽中早早取得大幅領先優勢，輕鬆收下2連勝。快艇12月戰績來到11勝2敗，居西區所有球隊之冠。

哈登是本季第6次得分助攻達兩位數，此外他在這場比賽還達成一項里程碑，生涯助攻數累積7221次，超越威肯斯（Lenny Wilkens），排名史上第16。哈登下一個超越目標將是齊克斯（Maurice Cheeks）的7392次。

「我們有一些優秀的得分手，除了雷納德和喬治，我們還有鮑威爾（Norman Powell），他也能大量得分，所以我的任務就是當有得分機會時就去得分，於此同時也要讓全隊打得更輕鬆，無論是給祖巴茲創造輕鬆得分的機會，還是給其他大個子球員，可能是各種情況。我的任務就是讓大家打得更輕鬆。」哈登說

這場比賽是哈登本季第3次打超過40分鐘，且他來快艇之後還沒有缺席一場比賽。

「我在休賽期並沒有做什麼特別的事情，就是一直在讓自己的身體為新賽季做好準備。這是我的第15個賽季了。」哈登說。

快艇度過11月份的低潮期後，戰績迅速起飛，目前已經排到西區第4名。哈登表示球隊仍處於一個學習贏球的過程。「我們沒有期望球隊能夠立即取得成功，這離我們想要的還差很遠。我們通過一場又一場比賽相互學習，當你能夠贏球的時候，這顯然會很有趣。」