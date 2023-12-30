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NBA／灰狼要換老闆了？前MLB球星A-Rod聯手收購

中央社／邁阿密29日綜合外電報導
前MLB球星「A-Rod」羅德里奎茲（中）與沃爾瑪前執行長洛爾準備在跨年夜期限前，完成對NBA灰狼的收購。(美聯社)
前MLB球星「A-Rod」羅德里奎茲（中）與沃爾瑪前執行長洛爾準備在跨年夜期限前，完成對NBA灰狼的收購。(美聯社)

美國體育頻道ESPN報導，前MLB球星A-Rod羅德里格斯（Alex Rodriguez）與沃爾瑪前執行長洛爾（Marc Lore）準備在跨年夜期限前，完成對NBA灰狼的收購。

前美國職棒大聯盟MLB球星A-Rod羅德里格斯與連鎖賣場沃爾瑪（Walmart）前執行長洛爾自2021年開始，從美國職籃NBA明尼蘇達灰狼現任老闆泰勒（Glen Taylor）手中陸續買進股份，如今預計將再拿下球隊40%的股份，這將使兩人握有灰狼80%股權。

他們2021年公布將分階段買下灰狼時，交易價值達15億美元（約新台幣424億元）。

這項交易還包含從80歲的泰勒手中買下4屆美國女子職籃WNBA總冠軍明尼蘇達山貓。

泰勒是在1994年買下灰狼，據報付了8800萬美元把灰狼留在明尼蘇達，以免球隊搬到紐奧良（New Orleans）。

目前灰狼戰績22勝7敗，是西區龍頭。

羅德里格斯曾14次獲選參加MLB明星賽、3度拿下美國聯盟（AL）年度最有價值球員（MVP）獎，並曾率紐約洋基奪下2009年世界大賽冠軍。

NBA MLB 沃爾瑪

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