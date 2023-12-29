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NBA／比爾歸隊僅拿6分 太陽仍退黃蜂奪3巨頭合體首勝

記者劉肇育／即時報導
比爾(左二)29日僅出手8次命中3球拿下6分。(美聯社)
比爾(左二)29日僅出手8次命中3球拿下6分。(美聯社)

太陽29日迎回明星後衛比爾（Bradley Beal），也是球隊「三巨頭」本季第3度合體，儘管比爾本場比賽僅出手8次命中3球拿下6分，但太陽在杜蘭特（Kevin Durant）、諾基奇（Jusuf Nurkic）、布克（Devin Booker）攜手攻下90分下，最終太陽就以133：119擊敗黃蜂。

本季透過交易案加盟太陽的比爾，賽季至今因傷僅出賽6場，且與杜蘭特、布克的三巨頭組合至今也僅有2次合體機會，且其中一場比賽比爾還僅出賽5分鐘，就因為踩到尼克後衛迪文森佐（Donte DiVincenzo）的腳而扭傷，導致他又缺席了2周，直到29日與黃蜂之戰才復出。

而在主力群接連遭遇傷病的情況下，太陽近期也陷入勝少敗多的窘境，比爾的歸隊也確實為球隊注入強心針，在29日出戰黃蜂首節太陽就火力全開，開賽沒多久比爾就接連送出助攻給諾基奇與杜蘭特得分，光是在首節他就送出4次助攻，幫助太陽取得6分領先。

不過黃蜂後衛洛齊爾（Terry Rozier）29日同樣火力全開，幫助黃蜂緊咬比分不放，但多點開花的太陽29日在進攻端勢不可擋，團隊共送出高達34次助攻，而在比爾缺陣齊肩扛起球隊外線缺口的葛登（Eric Gordon）也延續火燙手感，29日再度有單場7顆三分球進帳，最終太陽在下半場逐漸擴大領先差距，最終以14分差距收下2連勝，也是太陽「三巨頭」連線以來奪下的首勝。

太陽29日以布克攻下35分7助攻表現最佳，至於諾基奇、杜蘭特分別有24分15籃板與21分11助攻進帳，而葛登則是拿下21分，至於傷癒歸隊的比爾則是有6分7助攻，黃蜂29日則是以洛齊爾砍進8顆三分球拿下42分8助攻表現最佳，米勒則砍進6顆三分球拿下20分。

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