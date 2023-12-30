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NBA／活塞28連敗平紀錄 康寧漢：不能只想贏1場

記者劉肇育／綜合報導
康寧漢（左）攻下31分，仍無法助活塞隊止敗。（美聯社）
康寧漢（左）攻下31分，仍無法助活塞隊止敗。（美聯社）

活塞28日在與塞爾蒂克的激戰中，最終於延長賽遭到逆轉，追平76人過去所創下的橫跨兩賽季聯盟最長28連敗紀錄，讓攻下31分9助攻6籃板，但卻無法幫助球隊止敗的康寧漢（Cade Cunningham）都直言，球隊不該抱持著只想贏一場球的心態下場。

活塞在日前苦吞27連敗後，已經打破聯盟單季最長連敗紀錄，而今天與塞爾蒂克之戰，他們在最多21分領先的情況下，卻在第三節遭到塞爾蒂克強勢反撲，最終甚至在延長賽苦吞敗仗，讓他們以28連敗追平76人在2015至2016年所創下的聯盟史上最長跨季連敗紀錄。

對於球隊一度有機會在新的一年來臨前止敗，活塞總教練威廉斯（Monty Williams）坦言，確實為球員的努力感到難過，「今天我們度過了艱難的第三節，但在第四節一度扳回，我為球員感到難過，因為如果我們能夠維持，我們不僅會贏得一場比賽，而會是很多場。」

而康寧漢也坦言，外界目前的關注與評論，確實帶給活塞相當大的壓力，不過他們也不該抱持著在新的一年前贏得一場比賽的想法下場打球，「毫無疑問我們是能贏得比賽的，只是我們還沒有找到有效的方式，我們對於外界的噪音是無能為力的，我們只能控制自己的工作方式，儘管現在外界的評論讓我們受到傷害，我也為我的隊友感到難過，但我告訴他們不只是要贏得一場比賽，人們怎麼說並不重要，我們只要打得更努力，讓球隊有更好的磨合就夠了。」

康寧漢也認為，與聯盟龍頭塞爾蒂克打到延長賽，就證明了活塞有那樣的能力，只是最終未能把握住機會，「我認為今天說明我們跟對手有差不多的水準，我們一度讓自己處在贏球的有利位置，只是我們第三節真的打得太爛，讓機會從眼前溜走。」

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