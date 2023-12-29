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籃球／9號球衣趕在2023年退役 易建聯哽咽：我真的非常幸運

中央社／台北29日電
12月29日晚，籃球運動員易建聯的球衣退役儀式在廣東東莞舉辦。圖為易建聯在球衣退役儀式中致辭。 （中新社）
12月29日晚，籃球運動員易建聯的球衣退役儀式在廣東東莞舉辦。圖為易建聯在球衣退役儀式中致辭。 （中新社）

中國男籃球星易建聯今年8月高掛球鞋，北京時間29日晚重回廣東東莞宏遠男籃主場，參加球隊為他舉辦的9號球衣退休式，目前球場內上萬座位擺滿紅色9號球衣，以「紅色海洋」向易建聯的背號告別。

南方都市報27日報導，廣東宏遠球團發布消息，29日晚東莞在主場對戰浙江廣廈，並舉辦易建聯9號球衣的退休式。

一句「我回來了」，易建聯向球迷致意。澎湃新聞網報導，面對全場觀眾，易建聯有些哽咽。「這20多年，我真的非常幸運。謝謝球迷，謝謝你們這麼多年對我的支持。新年到了，希望你們在新的一年繼續支持中國籃球，支持CBA聯賽，支持宏遠大家庭。希望你們能夠和我一樣幸運，新的一年一切都好。」

易建聯。（新華社）
易建聯。（新華社）

易建聯曾經被中國籃壇寄予厚望並征戰美國職籃NBA，8月29日深夜他在微博發文宣布退休，並說21年的職業籃球生涯就此畫下句點，「最後，也小小的感謝一下那位9號新秀，21年的堅持，初心未忘，夢一直在。」

綜合澎湃新聞等媒體當時報導，回顧10多年來，憑藉易建聯全力撐起最後的門面，中國男籃才沒墜落更深的低谷，雖然他不止一次自嘲是個失敗的領袖。

報導指出，易建聯率領的中國男籃的確吃過太多敗仗，包括2009年亞錦賽決賽的慘敗；2013年兵敗馬尼拉輸給台灣；倫敦、里約兩屆奧運會一場未勝；2019年家門口的世界盃，也沒能在主場鎖定東京奧運名額等。

回顧2013年在馬尼拉點燃戰火的亞錦賽，台灣在8強賽遭遇強敵中國，雖然賽前幾乎沒人看好台灣能突破王治郅與易建聯雙塔封鎖，甚至上半場打完還落後雙位數。

不過下半場台灣鋒線大爆發，最後以96比78逆轉大勝18分。2003年亞錦賽台灣落居第11史上最差，以61比121遭中國隊屠宰，但「君子報仇，十年不晚」，台灣10年後贏得史上擊敗中國的首勝。

這場經典賽事仍掛在YouTube，新華社撰文「扯掉中國男籃最後一塊遮羞布」說，「易建聯想不明白，為什麼會輸給從來沒有輸過的中華台北隊？」

澎湃新聞報導，易建聯之後，中國男籃的旗幟誰扛？一個殘酷的事實是當易建聯退役後，甚至找不到一個合格的領袖，沒有一個人可在精神和表現上都有扛起球隊的能力，更別提像燈塔一樣照亮這支球隊。

退休 東京奧運 世界盃

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