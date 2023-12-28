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NBA／2個月沒贏球 活塞單季27連敗破紀錄

體育新聞組／綜合報導
活塞狀元康寧漢（左）下半場灌進37分、全場41分，仍沒能助隊奪勝，苦吞破聯盟單季紀錄的27連敗。（路透）
活塞狀元康寧漢（左）下半場灌進37分、全場41分，仍沒能助隊奪勝，苦吞破聯盟單季紀錄的27連敗。（路透）

活塞隊26日創下NBA難堪紀錄，儘管狀元郎康寧漢（Cade Cunningham）下半場灌進37分、全場41分，仍以112：118敗給籃網隊，連敗場次推進到27場，改寫單一球季最長連敗紀錄。

NBA原本單季最長連敗是騎士隊2010到11年賽季、76人隊2013到14年的26連敗，跨季最長則是76人2014到15年、15到16年的28連敗，活塞28日對塞爾蒂克隊、30日迎戰暴龍隊，都可能再破紀錄。

活塞目前2勝28敗是全聯盟最慘，康寧漢在27連敗中，有10場得分超過30分，但球隊全部吞敗，也創下NBA最長紀錄。

活塞最近奪勝是10月29日主場開幕戰擊敗公牛隊，已經兩個月不知贏球滋味，教頭威廉斯不諱言「不想要名字和連敗連結」，球員也不希望締造難堪紀錄，大家都背負沉重壓力好一陣子，必須找到方式作出改變。

不過，地主球迷仍相當捧場，本場比賽湧入1萬9811名觀眾，上座率高達97%，見證到歷史一刻。

狀元郎康寧漢全場21投15中得到41分，仍無法幫助球隊贏球。他賽後表示，「我得到很多信任，不管是在場上還是休息室，我每天都努力領導球隊，但我在這方面不成功。」

季前以6年7850萬美元與活塞簽約，一度是聯盟最高新教頭（稍後被馬刺波總超越）的威廉斯（Monty Williams），重申這是教練責任，「當你看著連敗紀錄時，你會想到教練，我確定球員不想和這種東西有關連。很沉重嗎？是的，我想每個人都是這樣。」

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