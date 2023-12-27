NBA／睽違1060天再砍「雙20」公牛佐蒙德：我是先發球員

卓蒙德(中)狂砍24分25籃板。(新華社)

公牛主戰中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）因傷缺陣，4屆籃板王佐蒙德（Andre Drummond）頂替先發位置，全場狂砍24分25籃板，這是他睽違1060天後，再度單場拿到「雙20」，幫助公牛以118：113力克老鷹。

前三節打完公牛只落後老鷹2分，末節戰況持續拉鋸，德羅展（DeMar DeRozan）關鍵時刻連得8分，幫助公牛驚險收下勝利。德羅展得到全場最高的25分，他受訪時說，「我喜歡觀眾的能量，這很有趣。能在那個時刻被信任，是一種榮耀，所以你會全神貫注地感受一切。」

佐蒙德上次擔任先發是去年4月11日，他是本季首位單場25籃板的球員，也是2006年華勒斯（Ben Wallace）後，首位單場25籃板的公牛球員。同時是1986年巴克利（Charles Barkley）後，首位以8成命中率，至少攻下24分25籃板3抄截2阻攻的球員。

這場比賽是佐蒙德生涯第45次單場雙20，現役球員排第1，第2名是熱火隊勒夫（Kevin Love）的16次。卓蒙德上一次砍下雙20是2021年2月1日面對灰狼，當時得到25分22籃板。

佐蒙德受訪時表示，「我仍然相信自己是這個聯盟的先發球員，但我會接受現在所處的位置，並盡我所能。」