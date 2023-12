NBA／嗆沃神爆料是狗屎 杜蘭特：用我名義說謊你們還相信

《ESPN》知名記者「沃神」沃納羅斯基(Adrian Wojnarowski)昨天爆料,杜蘭特(Kevin Durant)對太陽目前陣容感到沮喪,對此,杜蘭特今天在社群網站 回擊。

太陽昨天以114:128不敵獨行俠,戰績跌破5成,暫居西區第11。杜蘭特只得16分還發生6次失誤,加上沃納羅斯基的報導,讓部分球迷相信他真的不開心。前公鹿後衛詹寧斯(Brandon Jennings)就認為杜蘭特應離開太陽。

曾經和杜蘭特在雷霆共事,目前擔任球評的柏金斯(Kendrick Perkins)則開砲,「太陽隊必須做一些反省,就從杜蘭特和布克(Devin Booker)開始。」

杜蘭特今天則在網友貼文留言區開嗆,「沃納羅斯基說有人『感覺』我感到挫折,然後就說我想要走了,這狗屎真的太瘋狂。那些人可以藉我的名義說謊,寫狗屁倒灶的事,然你們這些人就相信。當我的隊友和教練說我是怎樣的隊友時,你們就忽略,笑死。」

Kevin Durant has responded to the Woj report via IG.



Does this calm any concerns you had about KD? pic.twitter.com/rcqRyl1EK5