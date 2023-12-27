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NBA／嗆沃神爆料是狗屎 杜蘭特：用我名義說謊你們還相信

聯合新聞網／ 即時報導
杜蘭特。（路透）
杜蘭特。（路透）

《ESPN》知名記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）昨天爆料，杜蘭特（Kevin Durant）對太陽目前陣容感到沮喪，對此，杜蘭特今天在社群網站回擊。

太陽昨天以114：128不敵獨行俠，戰績跌破5成，暫居西區第11。杜蘭特只得16分還發生6次失誤，加上沃納羅斯基的報導，讓部分球迷相信他真的不開心。前公鹿後衛詹寧斯（Brandon Jennings）就認為杜蘭特應離開太陽。

曾經和杜蘭特在雷霆共事，目前擔任球評的柏金斯（Kendrick Perkins）則開砲，「太陽隊必須做一些反省，就從杜蘭特和布克（Devin Booker）開始。」

杜蘭特今天則在網友貼文留言區開嗆，「沃納羅斯基說有人『感覺』我感到挫折，然後就說我想要走了，這狗屎真的太瘋狂。那些人可以藉我的名義說謊，寫狗屁倒灶的事，然你們這些人就相信。當我的隊友和教練說我是怎樣的隊友時，你們就忽略，笑死。」

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