NBA／約柯奇18罰18中 柯爾直呼「噁心」

約柯奇巨大的比賽牽制力讓對手只能用盡各種手段去阻止他。（美聯社）

約柯奇（Nikola Jokic）在聖誕大戰主場面對勇士 的過程中，雖然投籃手感不佳，但靠著18罰全中的優勢，仍舊帶領金塊贏得勝利。

Steve Kerr sounds off after Nikola Jokic’s 18 free throws: “I have a problem with the way we are legislating defense out of the game.We're just enabling players to BS their way to the foul line. If I were a fan, I wouldn't have wanted to watch the second half. It was disgusting." pic.twitter.com/YBWuldi0Za — Anthony Slater (@anthonyVslater) 2023年12月25日

來源：X平台

儘管賽後包括柯瑞 （Stephen Curry）和勇士主帥柯爾（Steve Kerr）等都針對裁判的哨音提出質疑和批判，不滿約柯奇獲得如此多罰球機會，但隊友穆雷（Jamal Murray）卻是全力相挺。

「事實上，約柯奇被碰觸侵犯的次數遠多於裁判響哨的次數，他是對方重點防守對象，在比賽中屢屢被擊打。當然，他的塊頭那麼大，裁判也不可能每次都會吹犯規，我們理解這種情況，他們只能吹大多數比較明顯的犯規。」穆雷說。

對於自己製造如此多犯規站上罰球線，約柯奇則說：「我也不知道，我今天就是投不進。所以就是利用其他方式打出侵略性，打得更有對抗性一些。」

約柯奇光靠罰球就拿下18分，比勇士團隊罰球得分僅少2分，這讓柯爾相當不滿，「如果我是球迷不會想要看下半場，這真的太噁心了，這是在誘導裁判響哨，但裁判也確實做出這樣的決定，這聯盟的球員都很聰明，尤其過去10年充分利用這項優勢，這是一場完全靠罰球決勝負的比賽，看起來很噁心。」

約柯奇賽後強調，面對對手的身體接觸時，並沒有刻意要製造哨聲，只是將重點擺在自己的侵略性，並期待哨音響起。

柯瑞（Stephen Curry）全場僅獲1次罰球機會，他說：「今天的狀況確實迎合想要買犯的人，並不是我們都不會犯規，但哨聲要有一致性，才會是防守關鍵。」