NBA／唐西奇50分 聖誕大戰第4人…生涯1萬分也達陣

NBA 聖誕大戰25日舉行5場賽事,壓軸登場的獨行俠、太陽隊之戰,唐西奇(Luka Doncic)成為史上第4位在聖誕大戰拿下50分的球員,領軍128:114擊敗太陽,比賽首節達成生涯1萬分里紀錄,在現役球員中,他以最少出賽數358場達到里程碑。

「他是世界上最佳球員之一,」總教練基德(Jason Kidd)賽後盛讚,「就像我之前說的那樣,我們不能認為他繳出這種表現是理所當然的。但當他進入狀態時,我們所要做的就是把球交給他。」

在以史上第7快速度達成生涯1萬分里程碑的同時,唐西奇生涯第6次單場突破50分,追平聖誕大戰史上單場第3高得分紀錄,也是第4位破50分的球員;同時單場8顆三分球還追平聖誕大戰單場命中最多三分球紀錄。

另一項難得的紀錄顯示,唐西奇成為哈登(James Harden)之後史上第2位單場至少拿到50分15助攻的球員。

談到被太陽主場球迷噓的感覺,唐西奇不忘「殺人誅心」,「這很有趣,我喜歡在這種環境下打球。特別是當你投進球之後,他們就會變得安靜了。這是世界上最美妙的感覺」。

而杜蘭特(Kevin Durant)的表現讓球迷失望。全場只得到16分創賽季新低,還發生6次失誤,他賽後坦言自己影響到球隊。

太陽苦吞3連敗,戰績跌破5成,杜蘭特3場比賽共發生18次失誤,對此,他受訪時表示,「我總是在三個防守球員身邊打球,打擋拆時周圍會有很多人,但我必須做得更好,我認為我阻礙到球隊」。

杜蘭特也解釋自己只出手11次的原因,「艾倫(Grayson Allen)手感火熱,梅圖(Chimezie Metu)和布克(Devin Booker)都進入狀況了,我認為我做了紮實的工作,為他們創造空間」。

Luka Doncic put together an HISTORIC #NBAXmas performance in the Mavs' win over the Suns 🎄



50 PTS

15 AST

8 3PM

6 REB

4 STL

3 BLK



▪️ No player in NBA history has reached these thresholds

▪️ 2nd player ever with 50 points and 15 assists (James Harden, Dec. 31, 2016) pic.twitter.com/tBFSwWKq9n