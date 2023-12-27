NBA／唐西奇50分 聖誕大戰第4人…生涯1萬分也達陣

唐西奇上演不可思議的紀錄之夜。（路透）

NBA 聖誕大戰25日舉行5場賽事，壓軸登場的獨行俠、太陽隊之戰，唐西奇（Luka Doncic）成為史上第4位在聖誕大戰拿下50分的球員，領軍128：114擊敗太陽，比賽首節達成生涯1萬分里紀錄，在現役球員中，他以最少出賽數358場達到里程碑。

「他是世界上最佳球員之一，」總教練基德（Jason Kidd）賽後盛讚，「就像我之前說的那樣，我們不能認為他繳出這種表現是理所當然的。但當他進入狀態時，我們所要做的就是把球交給他。」

在以史上第7快速度達成生涯1萬分里程碑的同時，唐西奇生涯第6次單場突破50分，追平聖誕大戰史上單場第3高得分紀錄，也是第4位破50分的球員；同時單場8顆三分球還追平聖誕大戰單場命中最多三分球紀錄。

另一項難得的紀錄顯示，唐西奇成為哈登（James Harden）之後史上第2位單場至少拿到50分15助攻的球員。

談到被太陽主場球迷噓的感覺，唐西奇不忘「殺人誅心」，「這很有趣，我喜歡在這種環境下打球。特別是當你投進球之後，他們就會變得安靜了。這是世界上最美妙的感覺」。

而杜蘭特（Kevin Durant）的表現讓球迷失望。全場只得到16分創賽季新低，還發生6次失誤，他賽後坦言自己影響到球隊。

太陽苦吞3連敗，戰績跌破5成，杜蘭特3場比賽共發生18次失誤，對此，他受訪時表示，「我總是在三個防守球員身邊打球，打擋拆時周圍會有很多人，但我必須做得更好，我認為我阻礙到球隊」。

杜蘭特也解釋自己只出手11次的原因，「艾倫（Grayson Allen）手感火熱，梅圖（Chimezie Metu）和布克（Devin Booker）都進入狀況了，我認為我做了紮實的工作，為他們創造空間」。

Luka Doncic put together an HISTORIC #NBAXmas performance in the Mavs' win over the Suns 🎄



50 PTS

15 AST

8 3PM

6 REB

4 STL

3 BLK



▪️ No player in NBA history has reached these thresholds

▪️ 2nd player ever with 50 points and 15 assists (James Harden, Dec. 31, 2016) pic.twitter.com/tBFSwWKq9n — NBA (@NBA) December 26, 2023