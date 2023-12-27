我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回顧2023／南加華人圈的「酸甜苦辣鹹」是…

李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

NBA／唐西奇50分 聖誕大戰第4人…生涯1萬分也達陣

體育新聞組／綜合報導
唐西奇上演不可思議的紀錄之夜。（路透）
唐西奇上演不可思議的紀錄之夜。（路透）

NBA聖誕大戰25日舉行5場賽事，壓軸登場的獨行俠、太陽隊之戰，唐西奇（Luka Doncic）成為史上第4位在聖誕大戰拿下50分的球員，領軍128：114擊敗太陽，比賽首節達成生涯1萬分里紀錄，在現役球員中，他以最少出賽數358場達到里程碑。

「他是世界上最佳球員之一，」總教練基德（Jason Kidd）賽後盛讚，「就像我之前說的那樣，我們不能認為他繳出這種表現是理所當然的。但當他進入狀態時，我們所要做的就是把球交給他。」

在以史上第7快速度達成生涯1萬分里程碑的同時，唐西奇生涯第6次單場突破50分，追平聖誕大戰史上單場第3高得分紀錄，也是第4位破50分的球員；同時單場8顆三分球還追平聖誕大戰單場命中最多三分球紀錄。

另一項難得的紀錄顯示，唐西奇成為哈登（James Harden）之後史上第2位單場至少拿到50分15助攻的球員。

談到被太陽主場球迷噓的感覺，唐西奇不忘「殺人誅心」，「這很有趣，我喜歡在這種環境下打球。特別是當你投進球之後，他們就會變得安靜了。這是世界上最美妙的感覺」。

而杜蘭特（Kevin Durant）的表現讓球迷失望。全場只得到16分創賽季新低，還發生6次失誤，他賽後坦言自己影響到球隊。

太陽苦吞3連敗，戰績跌破5成，杜蘭特3場比賽共發生18次失誤，對此，他受訪時表示，「我總是在三個防守球員身邊打球，打擋拆時周圍會有很多人，但我必須做得更好，我認為我阻礙到球隊」。

杜蘭特也解釋自己只出手11次的原因，「艾倫（Grayson Allen）手感火熱，梅圖（Chimezie Metu）和布克（Devin Booker）都進入狀況了，我認為我做了紮實的工作，為他們創造空間」。

杜蘭特（右）對獨行俠之戰的表現讓球迷失望。全場只得到16分創賽季新低，還發生6次...
杜蘭特（右）對獨行俠之戰的表現讓球迷失望。全場只得到16分創賽季新低，還發生6次失誤。（路透）

NBA

上一則

NBA／戴維斯40分獨角秀 難敵綠衫軍「大合唱」

下一則

NBA／空中接力爆扣後慶祝 莫蘭特緊急「收槍」換動作

延伸閱讀

NBA／唐西奇生涯1萬分里程碑 所用場次比偶像詹皇少

NBA／唐西奇生涯1萬分里程碑 所用場次比偶像詹皇少
NBA／柯瑞遇「聖誕劫」 唐西奇當聖誕老人

NBA／柯瑞遇「聖誕劫」 唐西奇當聖誕老人
NBA／達拉斯有聖誕老人 唐西奇送全隊1人1台賓士腳踏車

NBA／達拉斯有聖誕老人 唐西奇送全隊1人1台賓士腳踏車
NBA／唐西奇連11場逾30分 比肩喬丹、歐尼爾

NBA／唐西奇連11場逾30分 比肩喬丹、歐尼爾

熱門新聞

谷愛凌。（美聯社）

富比世女運動員收入榜出爐 谷愛凌排第2 冠軍是「她」

2023-12-22 20:16
大谷翔平送給道奇隊友凱利的老婆一輛保時捷。(擷自IG@ashleynicokelly)

MLB／大谷翔平送隊友老婆保時捷 感謝他讓出17號背號

2023-12-24 10:54
中國游泳選手孫楊。（新華社）

游泳／孫楊無緣2024巴黎奧運 中國泳協選拔有新規

2023-12-23 01:32
日本「二刀流」球星大谷翔平宣布加盟道奇後，48小時內的球衣銷售速度成為史上第一。（美聯社）

MLB／買大谷翔平球衣「沒員工價」 道奇教頭猶豫了…

2023-12-21 02:40
大谷翔平(左)、道奇球團總裁弗里德曼(右)。（美聯社）

MLB／如何說服大谷翔平加盟？道奇總管揭祕「說了這些話」

2023-12-21 06:06
唐西奇送上聖誕大禮。（美聯社）

NBA／達拉斯有聖誕老人 唐西奇送全隊1人1台賓士腳踏車

2023-12-24 22:17

超人氣

更多 >
這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職

這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職
捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲

捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲
成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免
這五道菜 美食評論員上餐館不會點

這五道菜 美食評論員上餐館不會點
華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？

華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？