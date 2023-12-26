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NBA聖誕大戰／巴特勒缺陣 哈克斯率熱火擊退76人「感覺特別棒」

中央社／台北26日電
哈克斯(右)25日狂砍生涯新高31分10籃板，雙雙創下生涯新高。(美聯社)
哈克斯(右)25日狂砍生涯新高31分10籃板，雙雙創下生涯新高。(美聯社)

NBA邁阿密熱火25日在主場迎戰費城76人，兩隊頭號球星巴特勒（Jimmy Butler）、安比德（Joel Embiid）都因傷缺陣，熱火靠著新秀哈克斯狂飆生涯新高31分，率隊以119：113贏得聖誕大戰勝利。

76人在中鋒安比德場均35分、11.7籃板帶領下，賽前暫居東區第3，且近9戰僅吞下1敗，25日與熱火展開聖誕大戰，安比德因腳踝扭傷高掛免戰牌，而熱火「士官長」巴特勒則因小腿傷勢缺陣。

76人進攻端少了安比德，儘管班巴（Mo Bamba）次節獨攬14分，但重要得分點馬克西（Tyrese Maxey）未能發揮，個人前2節得分掛蛋、9投全數落空；反觀熱火上半場團隊一度拉出21：1攻勢，半場結束取得63比49領先。

雙方易籃後，熱火赫洛（Tyler Herro）、哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）外線連發，一度領先多達21分，而76人隨後展開反攻，烏布雷（Kelly Oubre Jr.）飆進三分球，為球隊止血，團隊單節打出一波37比23攻勢，前3節打完，兩隊戰成86比86平手。

熱火決勝節靠著哈克斯、阿德巴約（Bam Adebayo）各得10分，擺脫對手糾纏，最終以6分差獲勝，熱火總教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）生涯在聖誕大戰執教成績9勝0敗，成為最會打聖誕大戰的總教練。

熱火新秀哈克斯首次參與聖誕大戰，全場15投11中、轟下31分，外加10籃板，根據美國媒體StatMuse統計，哈克斯是史上第5名新秀，在聖誕大戰繳出至少30分、10籃板成績。

美聯社報導，哈克斯在NBA賽程公布後，除了先關注何時會回到家鄉洛杉磯比賽外，還確認球隊在聖誕節當天是否有賽程，對於在聖誕大戰成為球隊贏球頭號功臣，他說：「感覺特別棒。」

哈克斯透露，「賽前教練曾說過，他在聖誕大戰從未輸過，我不想成為破壞他紀錄的人，所以很高興能贏下這場比賽。」

除了哈克斯外，熱火的阿德巴約斬獲26分、15籃板，赫洛貢獻22分。76人哈里斯（Tobias Harris）進帳全隊最高27分，烏布雷25分次之，班巴替補出發拿下18分。

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