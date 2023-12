NBA／達拉斯有聖誕老人 唐西奇送全隊1人1台賓士腳踏車

唐西奇送上聖誕大禮。(美聯社)

獨行俠23日在主場痛宰馬刺 ,賽後休息室出現多輛電動腳踏車,這是當家球星唐西奇(Luka Doncic)送給全隊所有人的聖誕節 大禮。

據The Dallas Morning News報導,這款電動腳踏車的品牌是賓士,一輛要價2500美元至3000美元。不只球員,連全體教練和球團工作人員都收到禮物,隊友艾克森(Dante Exum)表示,「走進休息室就看見一排腳踏車,這是很棒的禮物,充滿愛意,聖誕節就是要看到大家都開心。」

Luka Claus strikes again 🚲 @luka7doncic gifted the team and staff their own e-bikes for Christmas 🎁🎄 #MFFL pic.twitter.com/7XoSDb0c7B — Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 24, 2023

小哈德威(Tim Hardaway Jr.) 則直接騎著腳踏車到媒體室受訪,他大讚唐西奇是很棒的隊友,當被問到這是生涯排名第幾的聖誕禮物,小哈德威回應,「不用想,就是第一名。」總教練基德(Jason Kidd)被問怎麼沒騎腳踏車進媒體室,他說,「我的在充電。」

獨行俠25日將在聖誕節作客太陽,球星厄文 (Kyrie Irving)因傷持續缺陣,中鋒萊夫利(Dereck Lively II)出戰成疑。太陽方面,比爾(Bradley Beal)和諾基奇(Jusuf Nurkic)都無法出賽;防守悍將奧柯吉(Josh Okogie)有望傷癒復出。

Tim Hardaway Jr. rides away on one of the bikes that Luka Doncic bought each of his teammates for Christmas. pic.twitter.com/O5zKTjPZIi — Brad Townsend (@townbrad) December 24, 2023