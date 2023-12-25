NBA／第21個賽季還能單場轟下40分 詹姆斯史上第一人

詹姆斯（右）成為第一位在生涯第21個賽季還能飆40分的球員。（美聯社）

誓言要中止4連敗的湖人 ，23日在面對西區新興勁旅雷霆展現贏球決心，即將滿39歲的詹姆斯（LeBron James）帶頭衝刺，全場20投13中包含三分球5投全中、9罰全中的高效率，狂砍賽季新高40分，外加7籃板7助攻2抄截2阻攻，帶領湖人在客場以129：120力壓雷霆。

湖人此戰靠著團隊37次助攻並且轟進16顆三分球的火力，前三節一路輾壓對手，一度拉開26分差；儘管雷霆沒有提前放棄，努力追近分數，但詹姆斯第四節接管戰局，單節7投5中獨拿15分，直接摧毀對手的反撲希望。

「這是我們本季第一場必須全力贏下來的比賽。」詹姆斯賽後霸氣地說。

根據統計，詹姆斯成為史上砍下至少40分且三分命中率達100%中年紀最老的球員；此外，詹姆斯更是史上唯一一位能在生涯第21個賽季還能單場送出40分的球員。

另一方面，詹姆斯在35歲之後已經累積89場至少30分，居史上第一。而他本季累積第9次破30分，生涯例行賽累積543場，距離喬丹 （Michael Jordan）的562場紀錄還差19場。

打滿整個下半場的戴維斯（Anthony Davis），同樣展現必勝意志力，他拿下26分11籃板7助攻2阻攻；湖人板凳群表現優異，八村壘（Rui Hachimura）21分6籃板，里夫斯（Austin Reaves）11分9助攻3籃板，羅素（D'Angelo Russell）找回準星拿到15分。

雷霆的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）獲得34分7助攻5籃板3抄截，威廉斯（Jalen Williams）28分6籃板3助攻，霍姆葛倫（Chet Holmgren）19分10籃板3阻攻。雷霆先前曾在主場痛宰湖人23分，今天卻是完全被對手宰制。