NBA／「我還有能力贏」詹姆斯轟本季新高40分 湖人終止4連敗

詹姆斯（右）23日作客雷霆比賽時攻下本季新高40分。（美聯社）

再過6天就要滿39歲的湖人 球星詹姆斯，23日作客雷霆比賽時攻下本季新高40分，包含5投全中的三分球，終場率領湖人以129：120擊敗雷霆，終止最近的4連敗。

根據美國媒體StatMuse統計，詹姆斯（LeBron James）是聯盟史上單場拿到40分並且100%三分球命中率的最老球員。

美國職籃NBA洛杉磯 湖人在第3節剩下3分32秒時還有26分領先，不過近況正佳的奧克拉荷馬雷霆展開追分攻勢，終場前5分54秒將差距縮小到8分差，不過接下來都看詹姆斯表演。

湖人先靠戴維斯（Anthony Davis）中距離跳投得手後又將差距恢復到雙位數，隨後詹姆斯投進2記三分球、1次三分打，外加2罰全進，一口氣包辦湖人剩下的11分，徹底澆熄雷霆反撲氣焰。

詹姆斯賽後接受美媒ESPN訪問時自信說道：「我知道還有能力贏得比賽，並且可以用不同的方式影響比賽，當球隊需要我的時候，我可以跳出來帶著隊友一起跑動。」

賽前戴維斯特別精神喊話，一定要把這場球賽贏下來終止連敗，他拚戰了42分鐘，拿下26分、11籃板、7助攻、2阻攻。

湖人為了止敗，這場比賽也主動變陣，將本季一直都先發的後衛羅素（D'Angelo Russell）換下來，改由范德比（Jarred Vanderbilt）先發，並且大量增加八村壘的上場時間，高大的陣容果然收到防守效果，讓雷霆三分球命中率僅31%，且只有19次罰球機會。

反觀湖人團隊命中率高達52.2%，三分球更是32投16中，且全隊送出本季新高的37次助攻。