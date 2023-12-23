NBA／柯瑞8顆三分球、飆30分 勇士擊敗巫師收4連勝

柯瑞(中)22日8顆三分球、攻下30分。(美聯社)

NBA金州勇士 22日在主場迎戰華盛頓巫師，柯瑞 只打3節，飆進8顆三分球、攻下30分，率隊以129：118勝出，收下4連勝，勝率回到5成。

巫師22日對戰勇士，這是曾幫助勇士拿下2021-22賽季總冠軍的普爾（Jordan Poole）在休賽季被交易後，首度回到前東家勇士主場出賽，而勇士特別為普爾製作歡迎影片，場邊球迷給予熱烈歡呼，柯瑞（Stephen Curry）賽前也與普爾相互擁抱。

勇士隊當家球星柯瑞22日開賽慢熱，首節6投1中，次節手感回溫，6投4中，單節轟下14分，包括3顆三分球，勇士半場結束以63比61領先。

柯瑞第3節繼續在外線飆分，單節4顆三分球，將比分拉開至雙位數，勇士隨後靠著沙瑞奇（Dario Saric）開啟一波13比0攻勢，一度領先超過20分，而巫師的瓊斯（Tyus Jones）投進壓哨三分球，前3節結束追成83：101。

末節還剩6分鐘時，雙方仍有20分以上差距，兩隊輪流換上替補球員，讓比賽提前進入垃圾時間，最終勇士以11分差贏得勝利，4連勝到手，目前戰績14勝14敗，勝率重返5成，與西區第10名的鳳凰城太陽之間已無勝差。

柯瑞前3節結束就打卡下班，出賽27分鐘，18投9中、拿下30分，並飆進個人本季新高的8顆三分球，外加4籃板、7助攻，庫明加（Jonathan Kuminga）、湯普森（Klay Thompson）各得22分、20分。

巫師的普爾面對前東家，攻下全隊最高25分、3籃板、3助攻，而隊友基斯伯特（Corey Kispert）18分次之。