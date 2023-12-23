我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鉈中毒懸案 朱令父親：兩次被投毒活了30年「是奇蹟」

「鉈中毒受害者」清華才女朱令去世 剛度過50歲生日

NBA／柯瑞8顆三分球、飆30分 勇士擊敗巫師收4連勝

中央社／台北23日電
柯瑞(中)22日8顆三分球、攻下30分。(美聯社)
柯瑞(中)22日8顆三分球、攻下30分。(美聯社)

NBA金州勇士22日在主場迎戰華盛頓巫師，柯瑞只打3節，飆進8顆三分球、攻下30分，率隊以129：118勝出，收下4連勝，勝率回到5成。

巫師22日對戰勇士，這是曾幫助勇士拿下2021-22賽季總冠軍的普爾（Jordan Poole）在休賽季被交易後，首度回到前東家勇士主場出賽，而勇士特別為普爾製作歡迎影片，場邊球迷給予熱烈歡呼，柯瑞（Stephen Curry）賽前也與普爾相互擁抱。

勇士隊當家球星柯瑞22日開賽慢熱，首節6投1中，次節手感回溫，6投4中，單節轟下14分，包括3顆三分球，勇士半場結束以63比61領先。

柯瑞第3節繼續在外線飆分，單節4顆三分球，將比分拉開至雙位數，勇士隨後靠著沙瑞奇（Dario Saric）開啟一波13比0攻勢，一度領先超過20分，而巫師的瓊斯（Tyus Jones）投進壓哨三分球，前3節結束追成83：101。

末節還剩6分鐘時，雙方仍有20分以上差距，兩隊輪流換上替補球員，讓比賽提前進入垃圾時間，最終勇士以11分差贏得勝利，4連勝到手，目前戰績14勝14敗，勝率重返5成，與西區第10名的鳳凰城太陽之間已無勝差。

柯瑞前3節結束就打卡下班，出賽27分鐘，18投9中、拿下30分，並飆進個人本季新高的8顆三分球，外加4籃板、7助攻，庫明加（Jonathan Kuminga）、湯普森（Klay Thompson）各得22分、20分。

巫師的普爾面對前東家，攻下全隊最高25分、3籃板、3助攻，而隊友基斯伯特（Corey Kispert）18分次之。

勇士 柯瑞

上一則

游泳／孫楊無緣2024巴黎奧運 中國泳協選拔有新規

延伸閱讀

NBA／柯瑞三分球逆轉 歐尼爾讚：他比我強

NBA／柯瑞三分球逆轉 歐尼爾讚：他比我強
NBA／柯瑞末節爆發率勇士加班勝 招牌三分向綠衫軍說「晚安」

NBA／柯瑞末節爆發率勇士加班勝 招牌三分向綠衫軍說「晚安」
NBA／柯瑞連268場命中三分球中斷 勇士主帥：不能都靠他

NBA／柯瑞連268場命中三分球中斷 勇士主帥：不能都靠他
NBA／柯瑞268場外線進球技術中斷 勇士總教練：不能都依賴他

NBA／柯瑞268場外線進球技術中斷 勇士總教練：不能都依賴他

熱門新聞

谷愛凌。（美聯社）

富比世女運動員收入榜出爐 谷愛凌排第2 冠軍是「她」

2023-12-22 20:16
戴資穎在2023世界羽聯世界巡迴賽總決賽女子單打決賽中，以2比1戰勝西班牙選手馬琳，獲得冠軍。(新華社)

羽球年終賽／奪冠獎金20萬 戴資穎笑：不曉得那麼高

2023-12-17 15:46
日本「二刀流」球星大谷翔平宣布加盟道奇後，48小時內的球衣銷售速度成為史上第一。（美聯社）

MLB／買大谷翔平球衣「沒員工價」 道奇教頭猶豫了…

2023-12-21 02:40
大谷翔平(左)、道奇球團總裁弗里德曼(右)。（美聯社）

MLB／如何說服大谷翔平加盟？道奇總管揭祕「說了這些話」

2023-12-21 06:06
谷愛凌奪新賽季第二冠。（新華社）

滑雪／谷愛凌美國銅山站奪冠 近2年不知道輸的感覺

2023-12-15 20:00
格林對諾基奇動粗遭無限期禁賽。(路透)

NBA／格林又動粗遭無限期禁賽 勇士總教練：合理的懲罰

2023-12-15 19:25

超人氣

更多 >
一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？

一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？
如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味

如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味
小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳

小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳
清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日
佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦

佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦