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NBA／季中錦標賽害的？ 湖人、溜馬決賽後合計3勝10敗

體育新聞組／綜合報導
溜馬哈利伯頓陷入低潮。（路透）
溜馬哈利伯頓陷入低潮。（路透）

此前在季中錦標賽冠軍賽爭鋒的湖人和溜馬近況不佳，溜馬21日103：116不敵灰熊、湖人則111：118敗給灰狼，決賽後湖人和溜馬合計3勝10敗，讓外界質疑是不是季中賽症候群。

今年NBA首創的季中錦標賽深獲好評，湖人隊最終擊敗溜馬拿下冠軍，每人獲得50萬美元獎金，但兩隊之後的表現卻直線下滑，湖人1勝5敗、溜馬2勝5敗。

前湖人球員費雪（Derek Fisher）日前接受「Fadeaway World」訪問時直言：「這就是為什麼我一直認為，要等到比賽結束後再來慶祝（錦標賽奪冠）的原因。」

湖人作客西區龍頭明尼蘇達灰狼，詹姆斯（LeBron James）腳踝傷勢休兵，湖人禁區支柱戴維斯（Anthony Davis）仍背靠背出戰灰狼，他在詹姆斯（LeBron James）缺陣情況下，全場砍下31分8籃板，湖人終場仍以111：118不敵灰狼，苦吞4連敗，跌至西區第10。

戴維斯坦言，「連輸4場很糟糕，你會想回到勝利行列中。今晚我們的努力是存在的，打得很想贏，更有自信，但輸球很糟糕。」

溜馬狀況同樣不佳，尤其季初表現亮眼的後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）陷入低潮，近6場出賽平均16.5分、3.5籃板、4.3失誤，低於賽季平均的24.7分、4籃板、2.7失誤，且投籃命中率40%、三分命中率28.5%，也不如賽季平均值的50.4%（整體投籃命中率）與42.4%（三分球命中率）。

灰熊少主莫蘭特（Ja Morant）復出第二戰，全場20分8助攻，助灰熊以116：103輕取溜馬，拿到2連勝。

湖人連輸四場，戴維斯受訪時坦言「很糟糕」。(路透)
湖人連輸四場，戴維斯受訪時坦言「很糟糕」。(路透)

湖人 哈利 NBA

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