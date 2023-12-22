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NBA／安比德比肩賈霸 連12場30分10籃板

體育新聞組／綜合報導
安比德（右）成為賈霸之後，近半世紀以來首位在連續12場比賽單場砍下至少30分並抓下至少10籃板的NBA球員。（路透）
安比德（右）成為賈霸之後，近半世紀以來首位在連續12場比賽單場砍下至少30分並抓下至少10籃板的NBA球員。（路透）

費城76人中鋒安比德（Joel Embiid）20日火力全開，飆出本季新高51分並抓下12籃板，率隊以127：113痛宰明尼蘇達灰狼，連續12場比賽繳出傲人成績，締造超過半個世紀以來未見的成就。

現任NBA最有價值球員（MVP）安比德大展身手，助76人取得近8場比賽的第7場勝利，並終結西區龍頭灰狼的4連勝，灰狼戰績滑落到20勝6敗。

安比德成為自1972年傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）後，首位在連續12場比賽單場砍下至少30分並抓下至少10籃板的NBA球員。

安比德也成為自1967年張伯倫（Wilt Chamberlain）後，首位連3場攻下至少40分、抓下至少10籃板的76人球員。

76人後衛馬克西（Tyrese Maxey）提到安比德時說：「他每晚都奮戰不懈。我們對他賦予重望，他每一晚都全力應戰。」

安比德說，這次贏球為76人上月在明尼蘇達輸球雪恥。當時他因為臀部傷勢無法上場。

安比德說：「對手是全聯盟最頂尖的球隊之一、西區最優異的球隊。我們覺得我們必須贏回來，我很高興每個人都上場奮戰。」

「第3節開打時，我們遭遇了一些困難，但我們同心協力，持續英勇奮戰，最後取得勝利。」

安比德在上半場砍下20分，第3節攻下19分，並在終場前1分46秒時跳投得分，生涯第7度單場得分至少50分，也是本季第2度達此成就。

安比德25投17中，罰球18投17中，外加3助攻、2抄截、1阻攻，讓NBA最佳防守效率最佳的灰狼、中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）與唐斯（Karl-Anthony Towns）感到慚愧。

馬克西為76人挹注35分，他與安比德聯手進攻，在安比德休息時扛起得分重任。

安比德說，馬克西是「明星賽等級先發選手。他整個賽季都維持這種狀態。只要把球傳給他就行了，他在每一場比賽的第4節都帶領我們。當他火力全開時，你就看到我們的戰績了。」

馬克西表示：「他把責任交付給我，因為他相信我。我上場比賽，全力應戰，盡我所能協助他。」

愛德華茲（Anthony Edwards）替灰狼砍下全隊最高27分，湯斯攻下23分、抓下13籃板。

安比德成為賈霸之後，近半世紀以來首位在連續12場比賽單場砍下至少30分並抓下至少...
安比德成為賈霸之後，近半世紀以來首位在連續12場比賽單場砍下至少30分並抓下至少10籃板的NBA球員。（路透）

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